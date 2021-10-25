Українська Прем’єр-ліга виступила проти проведення чемпіонату світу з футболу раз на два роки

В Україні не в захопленні від ідеї проведення чемпіонату світу вдвічі частіше

В УПЛ вважають, що зміни мають відбуватися з чітким урахуванням інтересів усіх ліг

Українська Прем’єр-Ліга взяла участь у проведенні Генеральної Асамблеї Асоціації Європейських Ліг, організованою Lega Serie A.

Упродовж зустрічі було обговорено пропозиції ФІФА щодо змін до міжнародного календаря матчів, нових правил фінансового Fair Play, Конвенції УЄФА про майбутнє європейського футболу, співпраці з FIFPro тощо.

Окремою темою для обговорення стала пропозиція ФІФА щодо внесення змін до міжнародного календаря матчів та проведення чемпіонату світу з футболу кожні два роки, повідомляє сайт УПЛ.

Під час семінару з питань форматів змагань, який відбувся напередодні Генеральної Асамблеї, була організована відео-конференція з представниками ФІФА. Українська Прем’єр-Ліга приєдналася до думки національних футбольних ліг та чітко висловила свою позицію про неможливість запровадження запропонованих змін.

У підсумку, на Генеральній Асамблеї Асоціації Європейських Ліг, національні ліги одноголосно відхилили пропозицію ФІФА про зміни в міжнародний календар матчів та погодили наступне:

порушення календарного балансу між внутрішніми клубними змаганнями і міжнародними клубними і національними змаганнями не є можливим;

чемпіонат світу з футболу та інші континентальні турніри повинні відбуватися згідно з поточною, запланованою частотою проведення;

міжнародні паузи на матчі національних збірних мають зазнати якомога менших змін;

якщо якісь зміни і мають відбутися, то лише з чітким урахуванням інтересів усіх ліг (системи проведення осінь-весна та весна-осінь);

періоди відпочинку для гравців повинні погоджуватися на внутрішньому національному рівні.