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    Кросівки суперзірки НБА продали за ціною Ferrari

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    Кросівки Майкла Джордана стали найдорожчими в світі - Кросівки суперзірки НБА продали за ціною Ferrari
    Кросівки Майкла Джордана стали найдорожчими в світі
    Фото з відкритих джерел

    Майкл Джордан грав у цих баскетах на початку баскетбольної кар’єри

    Кросівки, які суперзірка НБА Майкл Джордан носив на початку своєї кар'єри, були продані на аукціоні за $1 472 000. Це рекордна ціна для ігрового взуття.

    «Найдорожчі кросівки, які будь-коли були виставлені на аукціон – Nike Air Ships Майкла Джордана 1984 року, які він носив під час регулярного сезону, були продані за $1 472 000 на нашому розкішному розпродажі в Лас-Вегасі», – сказано в повідомленні аукціонного будинку Sotheby's.

    Для порівняння – найдорожча модель автомобіля Ferrari коштує близько $1,5 млн.

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    Джордан вважається одним з найвеличніших баскетболістів всіх часів, він дворазовий олімпійський чемпіон і шестикратний чемпіон НБА у складі «Чикаго».

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    Теги: баскетбол НБА Майкл Джордан
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    Кросівки суперзірки НБА продали за ціною Ferrari