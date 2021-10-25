Кросівки суперзірки НБА продали за ціною Ferrari

Майкл Джордан грав у цих баскетах на початку баскетбольної кар’єри

Кросівки, які суперзірка НБА Майкл Джордан носив на початку своєї кар'єри, були продані на аукціоні за $1 472 000. Це рекордна ціна для ігрового взуття.

«Найдорожчі кросівки, які будь-коли були виставлені на аукціон – Nike Air Ships Майкла Джордана 1984 року, які він носив під час регулярного сезону, були продані за $1 472 000 на нашому розкішному розпродажі в Лас-Вегасі», – сказано в повідомленні аукціонного будинку Sotheby's.

Для порівняння – найдорожча модель автомобіля Ferrari коштує близько $1,5 млн.

Джордан вважається одним з найвеличніших баскетболістів всіх часів, він дворазовий олімпійський чемпіон і шестикратний чемпіон НБА у складі «Чикаго».