  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В межах Конгресу WBC, що відбудеться в Києві, пройдуть чотири титульні поєдинки

    • Розсилка
    Карен Чухаджан - В межах Конгресу WBC, що відбудеться в Києві, пройдуть чотири титульні поєдинки
    Карен Чухаджан

    В ринг вийдуть українські перспективні боксери різних вагових категорій

    Екс-чемпіонка світу Аліна Шатернікова заявила під час прес-конференції, що в межах 56-го Конгресу WBC в Києві пройдуть чотири титульні поєдинки.

    Конгрес відбудеться з 30 вересня по 5 жовтня.

    «Станом на 11 вересня буде чотири титульні поєдинки. У трьох з них на кону будуть стояти різні регіональні пояси WBC. Знаю, що між собою об'єднаються дві промоутерські компанії BoomBox Promotions і Sparta Boxing Promotions, і їхні молоді бійці, в яких вони інвестують гроші, час і енергію, будуть брати участь», - повідомила вона.

    «Карен Чухаджян боксуватиме за молодіжний титул WBC, Раміль Гаджієв - чемпіон юнацької Олімпіади - також побореться за молодіжний пояс. Ще один підопічний BoomBox Promotions претендує на пояс International Silver», - розповіла Шатернікова.

    Нагадаємо, до столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу.

    Серед них будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери.

    Відкриття конгресу WBC відбудеться в Києві 1 жовтня.

    Джерело: Xsport.ua

    бокс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ