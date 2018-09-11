В межах Конгресу WBC, що відбудеться в Києві, пройдуть чотири титульні поєдинки



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Карен Чухаджан

В ринг вийдуть українські перспективні боксери різних вагових категорій

Екс-чемпіонка світу Аліна Шатернікова заявила під час прес-конференції, що в межах 56-го Конгресу WBC в Києві пройдуть чотири титульні поєдинки.

Конгрес відбудеться з 30 вересня по 5 жовтня.

«Станом на 11 вересня буде чотири титульні поєдинки. У трьох з них на кону будуть стояти різні регіональні пояси WBC. Знаю, що між собою об'єднаються дві промоутерські компанії BoomBox Promotions і Sparta Boxing Promotions, і їхні молоді бійці, в яких вони інвестують гроші, час і енергію, будуть брати участь», - повідомила вона.

«Карен Чухаджян боксуватиме за молодіжний титул WBC, Раміль Гаджієв - чемпіон юнацької Олімпіади - також побореться за молодіжний пояс. Ще один підопічний BoomBox Promotions претендує на пояс International Silver», - розповіла Шатернікова.

Нагадаємо, до столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу.

Серед них будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери.

Відкриття конгресу WBC відбудеться в Києві 1 жовтня.

Джерело: Xsport.ua