В НБА назвали найкращих баскетболістів року
Найціннішого гравця ліги виберуть з трьох номінантів
В НБА оголосили претендентів на індивідуальні нагороди в різних номінаціях за підсумками сезону-2020/2021.
На головну нагороду, MVP сезону, претендують захисник «Голден Стейт Ворріорс» Стівен Каррі, центровий «Філадельфії Сіксерс» Джоел Ембіїд і центровий «Денвер Наггетс» Нікола Йокіч.
До трійки претендентів не увійшли форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, форвард «Мілуокі Бакс» Янніс Адетокунбо і захисник «Даллас Маверікс» Лука Дончіч.
Список номінантів:
Найцінніший гравець (MVP): Стівен Каррі («Голден Стейт»), Джоел Ембіїд («Філадельфія»), Нікола Йокіч («Денвер»).
Новачок року: Ламелі Болл («Шарлотт»), Ентоні Едвардс («Міннесота»), Тайріз Халібертон («Сакраменто»).
Найкращий оборонний гравець: Руді Гобер («Юта»), Дреймонд Грін («Голден Стейт»), Бен Сіммонс («Філадельфія»).
Найпрогресуючий гравець: Джером Грант («Детройт»), Майкл Портер («Денвер»), Джуліус Рендл («Нью-Йорк»).
Найкращий шостий гравець: Джордан Кларксон («Юта»), Джо Інглс («Юта»), Деррік Роуз («Нью-Йорк»).
Тренер року: Куїн Снайдер («Юта»), Том Тібодо («Нью-Йорк»), Монті Вільямс («Фінікс»).
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