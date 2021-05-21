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    В НБА назвали найкращих баскетболістів року

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    Стефен Каррі двічі визнавався найціннішим гравцем сезону - В НБА назвали найкращих баскетболістів року
    Стефен Каррі двічі визнавався найціннішим гравцем сезону
    Фото з відкритих джерел

    Найціннішого гравця ліги виберуть з трьох номінантів

    В НБА оголосили претендентів на індивідуальні нагороди в різних номінаціях за підсумками сезону-2020/2021.

    На головну нагороду, MVP сезону, претендують захисник «Голден Стейт Ворріорс» Стівен Каррі, центровий «Філадельфії Сіксерс» Джоел Ембіїд і центровий «Денвер Наггетс» Нікола Йокіч.

    До трійки претендентів не увійшли форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, форвард «Мілуокі Бакс» Янніс Адетокунбо і захисник «Даллас Маверікс» Лука Дончіч.

    Список номінантів:

    Найцінніший гравець (MVP): Стівен Каррі («Голден Стейт»), Джоел Ембіїд («Філадельфія»), Нікола Йокіч («Денвер»).

    Новачок року: Ламелі Болл («Шарлотт»), Ентоні Едвардс («Міннесота»), Тайріз Халібертон («Сакраменто»).

    Найкращий оборонний гравець: Руді Гобер («Юта»), Дреймонд Грін («Голден Стейт»), Бен Сіммонс («Філадельфія»).

    Найпрогресуючий гравець: Джером Грант («Детройт»), Майкл Портер («Денвер»), Джуліус Рендл («Нью-Йорк»).

    Найкращий шостий гравець: Джордан Кларксон («Юта»), Джо Інглс («Юта»), Деррік Роуз («Нью-Йорк»).

    Тренер року: Куїн Снайдер («Юта»), Том Тібодо («Нью-Йорк»), Монті Вільямс («Фінікс»).

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    Теги: баскетбол НБА Стеф Каррі Нікола Йокіч
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    В НБА назвали найкращих баскетболістів року