Клуб Бекхема презентував форму на дні океану (фото)

«Інтер Маямі» гратиме в одязі, який на 50% складається з переробленого пластику

Команда Девіда Бекхема «Інтер Маямі» представила нову форму на дні океану. Її присвятили проблемі забруднення навколишнього середовища, в тому числі океанів. Спортивний одяг на 50% відсотків складається з переробленого пластику, що зайвий раз доводить можливість подальшого використання сміття, який щодня викидається в природу. Комплект виконано в яскравих блакитних кольорах з помаранчевими смужками на плечах. Вперше «Інтер» вийде в оновленій формі 30 травня на матч з «Ді-Сі Юнайтед».

Форму презентувала модель Корал Томашик, яка пірнула на 30-метрову глибину океану.