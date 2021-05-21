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    Клуб Бекхема презентував форму на дні океану (фото)

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    Девід Бекхем нині грає лише на тренуваннях - Клуб Бекхема презентував форму на дні океану (фото)
    Девід Бекхем нині грає лише на тренуваннях
    Фото з відкритих джерел

    «Інтер Маямі» гратиме в одязі, який на 50% складається з переробленого пластику

    Команда Девіда Бекхема «Інтер Маямі» представила нову форму на дні океану. Її присвятили проблемі забруднення навколишнього середовища, в тому числі океанів. Спортивний одяг на 50% відсотків складається з переробленого пластику, що зайвий раз доводить можливість подальшого використання сміття, який щодня викидається в природу. Комплект виконано в яскравих блакитних кольорах з помаранчевими смужками на плечах. Вперше «Інтер» вийде в оновленій формі 30 травня на матч з «Ді-Сі Юнайтед».

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    Форму презентувала модель Корал Томашик, яка пірнула на 30-метрову глибину океану.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Девід Бекем
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    Клуб Бекхема презентував форму на дні океану (фото)