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    «Вашингтон» з Ленєм вийшов до плей-оф НБА

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    Олексій Лень з&nbsp;&laquo;Вашингтоном&raquo; подолали попередній етап - «Вашингтон» з Ленєм вийшов до плей-оф НБА
    Олексій Лень з «Вашингтоном» подолали попередній етап
    Фото з відкритих джерел

    Команда українця розгромила «Індіану» і фінішувала на восьмому місці

    «Вашингтон Візардс» пройшов раунд плей-ін і гратиме в плей-оф НБА. Це стало можливим після перемоги команди українця на своєму майданчику над «Індіаною Пейсерс» з рахунком 142:115.

    У складі переможців найкращими на майданчику були Бредлі Біл (25 очок), Расселл Вестбрук (18 очок і 15 передач) і Руї Хатімура (18 очок). У «Пейсерс» найбільш результативними в грі стали Малкольм Брогдон (24 очка), який оформив тріпл-дабл Домантас Сабоніс (19 очок, 11 підбирань і 10 передач), Даг Макдермотт (13 очок) і Кела Мартін (13 очок). Олекчій Лень провів у грі 13 хвилин, набрав 4 очки і зробив 7 підборів.

    Таким чином, «Вашингтон» вийшов у плей-оф НБА з восьмого місця. У першому раунді «Візардс» зіграють з переможцем Східної конференції – «Філадельфією Сіксерс». Перший матч серії намічений на 23 травня. «Індіана», в свою чергу, завершила сезон.

    Пари плей-оф НБА

    Західна конференція

    «Юта» – «Мемфіс»/«Голден Стейт»

    «Кліпперс» (4) – «Даллас» (5)

    «Денвер» (3) – «Портленд» (6)

    «Фінікс» (2) – «Лейкерс»

    Східна конференція

    «Філадельфія» (1) – «Вашингтон»

    «Нью-Йорк» (4) – «Атланта» (5)

    «Мілуокі» (3) – «Майамі» (6)

    «Бруклін» (2) – «Бостон»

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    Теги: баскетбол НБА Олексій Лень
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    «Вашингтон» з Ленєм вийшов до плей-оф НБА