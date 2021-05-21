«Вашингтон» з Ленєм вийшов до плей-оф НБА

Команда українця розгромила «Індіану» і фінішувала на восьмому місці

«Вашингтон Візардс» пройшов раунд плей-ін і гратиме в плей-оф НБА. Це стало можливим після перемоги команди українця на своєму майданчику над «Індіаною Пейсерс» з рахунком 142:115.

У складі переможців найкращими на майданчику були Бредлі Біл (25 очок), Расселл Вестбрук (18 очок і 15 передач) і Руї Хатімура (18 очок). У «Пейсерс» найбільш результативними в грі стали Малкольм Брогдон (24 очка), який оформив тріпл-дабл Домантас Сабоніс (19 очок, 11 підбирань і 10 передач), Даг Макдермотт (13 очок) і Кела Мартін (13 очок). Олекчій Лень провів у грі 13 хвилин, набрав 4 очки і зробив 7 підборів.

Таким чином, «Вашингтон» вийшов у плей-оф НБА з восьмого місця. У першому раунді «Візардс» зіграють з переможцем Східної конференції – «Філадельфією Сіксерс». Перший матч серії намічений на 23 травня. «Індіана», в свою чергу, завершила сезон.

Пари плей-оф НБА

Західна конференція

«Юта» – «Мемфіс»/«Голден Стейт»

«Кліпперс» (4) – «Даллас» (5)

«Денвер» (3) – «Портленд» (6)

«Фінікс» (2) – «Лейкерс»

Східна конференція

«Філадельфія» (1) – «Вашингтон»

«Нью-Йорк» (4) – «Атланта» (5)

«Мілуокі» (3) – «Майамі» (6)

«Бруклін» (2) – «Бостон»