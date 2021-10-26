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    Бій Усика з Ф’юрі відкладається. На поєдинок з чемпіоном претендує Джойс

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    Джо Джойс має намір зустрітися з Олександром Усиком або Ентоні Джошуа - Бій Усика з Ф’юрі відкладається. На поєдинок з чемпіоном претендує Джойс
    Джо Джойс має намір зустрітися з Олександром Усиком або Ентоні Джошуа
    Фото з відкритих джерел

    Після захисту титулу український боксер, ймовірно, зустрінеться з претендентом на пояс за версією WBO

    Обов'язковий претендент на титул чемпіона світу WBO у суперважкій вазі британець Джо Джойс (13-0, 12 КО) дочекається реваншу чинного володаря титулу з України Олександра Усика (19-0, 13 КО) та свого співвітчизника Ентоні Джошуа (24) ), але після цього не збирається відступати.

    Про це заявив промоутер Джо, Френк Уоррен.

    «Наразі ми очікуємо на рішення WBO щодо зобов'язань для Олександра Усика, – наводить слова Уоррена vringe. – Швидше за все, вони дозволять Усику провести ще один бій. Це – реванш із Джошуа. Але переможець цього поєдинку має битися з Джойсом».

    За словами Френка, вони не поспішають з організацією наступного виступу Джо – спочатку дочекаються ухвали організації.

    У липні Джойс провів поєдинок проти колишнього претендента з Камеруну Карлоса Такама та переміг його у 6-му раунді.

    Усик впевнено переміг Джошуа місяць тому за очками. Реванш має відбутися не пізніше квітня наступного року.

    Раніше чемпіон світу Ф’юрі натякнув на завершення боксерської кар’єри.

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    Теги: бокс Олександр Усик
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    Бій Усика з Ф’юрі відкладається. На поєдинок з чемпіоном претендує Джойс