Бій Усика з Ф’юрі відкладається. На поєдинок з чемпіоном претендує Джойс

Після захисту титулу український боксер, ймовірно, зустрінеться з претендентом на пояс за версією WBO

Обов'язковий претендент на титул чемпіона світу WBO у суперважкій вазі британець Джо Джойс (13-0, 12 КО) дочекається реваншу чинного володаря титулу з України Олександра Усика (19-0, 13 КО) та свого співвітчизника Ентоні Джошуа (24) ), але після цього не збирається відступати.

Про це заявив промоутер Джо, Френк Уоррен.

«Наразі ми очікуємо на рішення WBO щодо зобов'язань для Олександра Усика, – наводить слова Уоррена vringe. – Швидше за все, вони дозволять Усику провести ще один бій. Це – реванш із Джошуа. Але переможець цього поєдинку має битися з Джойсом».

За словами Френка, вони не поспішають з організацією наступного виступу Джо – спочатку дочекаються ухвали організації.

У липні Джойс провів поєдинок проти колишнього претендента з Камеруну Карлоса Такама та переміг його у 6-му раунді.

Усик впевнено переміг Джошуа місяць тому за очками. Реванш має відбутися не пізніше квітня наступного року.

Раніше чемпіон світу Ф’юрі натякнув на завершення боксерської кар’єри.