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    «Динамо» залишається найкращим українським клубом в історії Ліги чемпіонів

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    &laquo;Динамо&raquo; та Шевченко - рекордсмени Ліги чемпіонів на всьому пострадянському просторі - «Динамо» залишається найкращим українським клубом в історії Ліги чемпіонів
    «Динамо» та Шевченко - рекордсмени Ліги чемпіонів на всьому пострадянському просторі
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    Кияни посідають 11-те місце серед 520-ти команд Європи

    Київське «Динамо» попри невдачі останніх років і надалі залишається найкращим українським та пострадянським клубом в історії Ліги/Кубка чемпіонів.

    УЄФА опублікував повний рейтинг усіх учасників турніру з 1955 по 2019 рік. «Динамо» посідає в ньому 11-ту сходинку. Це найвища позиція серед усіх команд, які не грали в фіналі головного клубного турніру Європи.

    Нагадаємо, найвищими досягненнями киян у Кубку/Лізі чемпіонів були півфінали 1977 («Борусія» М, Німеччина), 1987 («Порту», Португалія) та 1999 («Баварія», Німеччина).

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    Донецький «Шахтар» посідає у рейтинзі 32-ге місце. «Гірники» випередили найкращого російського представника московський «Спартак», який на 34-й сходинці.

    Серед українських футболістів найбільше матчів у Кубку/Лізі чемпіонів зіграв Андрій Шевченко – 116. Він же забив і найбільше м’ячів – 59.  

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів ФК Спартак (Москва)
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