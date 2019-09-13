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    В УХЛ розповіли про спроби відродити легендарний «Сокіл»

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    Юнацька команда&nbsp;&laquo;Сокола&raquo; - В УХЛ розповіли про спроби відродити легендарний «Сокіл»
    Юнацька команда «Сокола»
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    Для відродження хокейного клубу в Києві не вистачило суми в межах 100 тисяч доларів

    Виконавчий директор Української хокейної ліги Олексій Брага розповів у коментарі Sport.ua про спроби відродити легендарний київський хокейний клуб «Сокіл». Цього року не вистачило суми в межах вартості одного дорогого авто.

    «Вели перемовини з киянами стосовно «Сокола». На жаль, не вистачає одного інвестора до вже існуючих. Мова йде про суму в межах 100 тисяч доларів. Були близькими до появи клубу в Києві. Сума не велика. Мова йде в першу чергу про становлення молодіжної команди», - зазначив Брага.

    Хокейний клуб у Києві засновано 1963 року. Під назвою «Сокіл» з 1973 року. З 2014 року не виступає на професіональному рівні.

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