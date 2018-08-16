В УЄФА відмовилися заводити справу щодо Хачеріді



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Євген Хачеріді

Союз європейських футбольних асоціацій не побачив порушення в щитках українського захисника грецького клубу

В УЄФА вирішили не заводити справу щодо захисника ПАОКа Євгена Хачеріді, який після матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Спартака» (0:0) показав щитки з прапором України.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Нагадаємо, Хачеріді показав фанатам московського «Спартака» щитки у кольорах прапора України.

Зробив він це після того, як спартаківські уболівальники почали неетично висловлюватися на адресу гравців грецької команди.

Разом з тим «Спартак» отримав два звинувачення: за червону картку Луїса Адріано і блокування сходів уболівальниками під час матчу.

Дані інциденти будуть розглянуті 23 серпня.

Джерело: ua.tribuna.com