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    В УЄФА відмовилися заводити справу щодо Хачеріді

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    Євген Хачеріді - В УЄФА відмовилися заводити справу щодо Хачеріді
    Євген Хачеріді

    Союз європейських футбольних асоціацій не побачив порушення в щитках українського захисника грецького клубу

    В УЄФА вирішили не заводити справу щодо захисника ПАОКа Євгена Хачеріді, який після матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Спартака» (0:0) показав щитки з прапором України.

    Про це повідомляє прес-служба організації.

    Нагадаємо, Хачеріді показав фанатам московського «Спартака» щитки у кольорах прапора України.

    Зробив він це після того, як спартаківські уболівальники почали неетично висловлюватися на адресу гравців грецької команди.

    Разом з тим «Спартак» отримав два звинувачення: за червону картку Луїса Адріано і блокування сходів уболівальниками під час матчу.

    Дані інциденти будуть розглянуті 23 серпня.

    Джерело: ua.tribuna.com

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