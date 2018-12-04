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    В УЄФА заявили, що «Динамо» та «Яблонець» також зіграють на НСК «Олімпійський»

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    В УЄФА заявили, що «Динамо» та «Яблонець» також зіграють на НСК «Олімпійський»

    Головна арена України протягом двох днів прийме два єврокубкові матчі

    Матч Ліги Європи між київським «Динамо» та чеським «Яблонцем» відбудеться 13 грудня на НСК «Олімпійський» у Києві.

    І це, незважаючи на перенесення матчу «Шахтар» - «Ліон» на цю ж арену.

    Тобто, очевидно, УЄФА не планує робити жодних змін у зв'язку з тим, що 12 грудня на НСК «Олімпійський» зіграють свій матч у Лізі чемпіонів «Шахтар» і «Ліон».

    «Цей матч Ліги Європи буде відбуватися, як і планувалося», - зазначили у прес-службі УЄФА.

    Нагадаємо, УЄФА переніс матч Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Ліоном» на НСК «Олімпійський». Гра відбудеться 12 грудня о 22:00.

    А вже на наступний день «Динамо» зіграє поєдинок Ліги Європи проти «Яблонця» на тому ж стадіоні.

    Джерело: football24.ua

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