В УЄФА заявили, що «Динамо» та «Яблонець» також зіграють на НСК «Олімпійський»
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Головна арена України протягом двох днів прийме два єврокубкові матчі
Матч Ліги Європи між київським «Динамо» та чеським «Яблонцем» відбудеться 13 грудня на НСК «Олімпійський» у Києві.
І це, незважаючи на перенесення матчу «Шахтар» - «Ліон» на цю ж арену.
Тобто, очевидно, УЄФА не планує робити жодних змін у зв'язку з тим, що 12 грудня на НСК «Олімпійський» зіграють свій матч у Лізі чемпіонів «Шахтар» і «Ліон».
«Цей матч Ліги Європи буде відбуватися, як і планувалося», - зазначили у прес-службі УЄФА.
Нагадаємо, УЄФА переніс матч Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Ліоном» на НСК «Олімпійський». Гра відбудеться 12 грудня о 22:00.
А вже на наступний день «Динамо» зіграє поєдинок Ліги Європи проти «Яблонця» на тому ж стадіоні.
Джерело: football24.ua