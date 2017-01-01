В Україні транслюватимуть Олімпійські ігри за гроші Євробачення

Уряд забезпечив трансляцію ХХІІІ зимових Олімпійських ігор та придбання ліцензійних прав на трансляцію XXXII літніх Олімпійських ігор

Уряд знайшов кошти для забезпечення ПАТ «НСТУ» трансляції ХХІІІ зимових Олімпійських ігор та придбання ліцензійних прав на трансляцію XXXII літніх Олімпійських ігор у 2020 році. Своїм розпорядженням Кабінет Міністрів України затвердив перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Держкомтелерадіо на 2017 рік. Відповідно



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Уряд забезпечив трансляцію ХХІІІ зимових Олімпійських ігор та придбання ліцензійних прав на трансляцію XXXII літніх Олімпійських ігор

Уряд знайшов кошти для забезпечення ПАТ «НСТУ» трансляції ХХІІІ зимових Олімпійських ігор та придбання ліцензійних прав на трансляцію XXXII літніх Олімпійських ігор у 2020 році.

Своїм розпорядженням Кабінет Міністрів України затвердив перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Держкомтелерадіо на 2017 рік. Відповідно до розпорядження бюджетні кошти, які залишилися після проведення пісенного конкурсу «Євробачення – 2017», направлено на програму 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України»: обсяг видатків споживання збільшено на 48142,7 тис. гривень, а видатки розвитку - на 80284,3 тис. гривень, повідомляє Державний комітет телебачення та радіомовлення України.

Кошти планується направити на забезпечення трансляції ХХІІІ зимових Олімпійських ігор, які відбудуться з 9 по 25 лютого 2018 року у м.Пхьончхан (Республіка Корея).

У змаганнях з 15 видів спорту розігруватиметься 100 комплектів нагород та братимуть участь близько 3000 атлетів з 80 країн світу. Українські спортсмени планують взяти участь в 11 видах спорту із 15 представлених на зимових Олімпійських іграх.

Висвітлення зазначених міжнародних змагань матиме великий суспільний інтерес та сприятиме підвищенню іміджевого рівня нашої держави у світі.

«Ці 128 млн 400 тис.грн, які залишилися від пісенного конкурсу «Євробачення», будуть направлені на технічні витрати, придбання обладнання, відрядження творчо-технічної групи ПАТ «НСТУ» на місця проведення змагань у корейському місті Пхьончхан та на виробництво студійних тематичних спецпроектів», - зазначив Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко.

«Також завдяки перерозподілу видатків бюджетних коштів ПАТ «НСТУ» виплатить перший транш на придбання ліцензійних прав висвітлення XXXII літніх Олімпійських ігор», - додав він.

Нагадаємо, що статтею 23 Бюджетного кодексу України передбачається можливість здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, перерозподіл видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.

Таким чином, питання придбання прав трансляції ХХІІІ зимових Олімпійських ігор, І траншу XXXII Літніх Олімпійських ігор у 2020 році, інших міжнародних змагань, які не забезпечені бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України», Уряд вирішив за рахунок зменшення обсягу видатків споживання на 29044,3 тис. гривень та видатків розвитку на 99382,7 тис. гривень за програмою 1701370 «Забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу «Євробачення – 2017».