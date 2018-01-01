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    В Україні вперше пройде наймасштабніший заплив Oceanman

    Дистанція марафону коливається від півтора до п'ятнадцяти кілометрів
    В цьому році в Одесі, вперше в країні, пройде один з етапів популярного світового водного марафону Oceanman. Дистанція марафону від півтора до п'ятнадцяти кілометрів. Він проводиться щорічно в багатьох країнах світу і збирає по кілька тисяч плавців, які пливуть в морях біля узбережжя Іспанії, Італії, Малайзії, Греції та інших країн. Самотужки
    • Сьогодні, 12:45
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    Oceanman. Фото: Getty Images
    Oceanman. Фото: Getty Images

    Дистанція марафону коливається від півтора до п'ятнадцяти кілометрів

    В цьому році в Одесі, вперше в країні, пройде один з етапів популярного світового водного марафону Oceanman.

    Дистанція марафону від півтора до п'ятнадцяти кілометрів. Він проводиться щорічно в багатьох країнах світу і збирає по кілька тисяч плавців, які пливуть в морях біля узбережжя Іспанії, Італії, Малайзії, Греції та інших країн.

    Самотужки готуватись до таких масштабних запливів не рекомендують. А під час реєстрації і не допускають без сертифіката та гарантії тренера. Найшвидше підготуватися можна за 3-4 місяці. Платною є і реєстрація на сам заплив: від 50 до 200 євро.

    Джерело: 24 канал

    плавання
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