В Україні вперше пройде наймасштабніший заплив Oceanman

Дистанція марафону коливається від півтора до п'ятнадцяти кілометрів

В цьому році в Одесі, вперше в країні, пройде один з етапів популярного світового водного марафону Oceanman. Дистанція марафону від півтора до п'ятнадцяти кілометрів. Він проводиться щорічно в багатьох країнах світу і збирає по кілька тисяч плавців, які пливуть в морях біля узбережжя Іспанії, Італії, Малайзії, Греції та інших країн. Самотужки



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Oceanman. Фото: Getty Images

Дистанція марафону коливається від півтора до п'ятнадцяти кілометрів

В цьому році в Одесі, вперше в країні, пройде один з етапів популярного світового водного марафону Oceanman.

Дистанція марафону від півтора до п'ятнадцяти кілометрів. Він проводиться щорічно в багатьох країнах світу і збирає по кілька тисяч плавців, які пливуть в морях біля узбережжя Іспанії, Італії, Малайзії, Греції та інших країн.

Самотужки готуватись до таких масштабних запливів не рекомендують. А під час реєстрації і не допускають без сертифіката та гарантії тренера. Найшвидше підготуватися можна за 3-4 місяці. Платною є і реєстрація на сам заплив: від 50 до 200 євро.

Джерело: 24 канал