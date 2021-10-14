Роналдо назвав свого фаворита в боротьбі за «Золотий м’яч»

Бразилець вважає, що найкращий сезон провів Карім Бензема

Нападник «Реала» Карім Бензема стане одним з головних конкурентів Ліонелю Мессі та Кріштіану Роналду в боротьбі за «Золотий м’яч», який вручається найкращому футболісту світу. Таку думку підтримує колишній нападник «Реала» і власник «Вальядоліда» бразилець Роналдо.

«Безумовно, мій кандидат на перемогу в боротьбі за «Золотий м'яч» – це Бензема. Найкращий нападник, який грає на неймовірному рівні вже десять років. Справжній чемпіон», – написав Роналдо на своїй сторінці в соцмережах.

Бензема став переможцем Ліги націй у складі збірної Франції.

Раніше видання France Football опублікувало список 30 претендентів на приз найкращому гравцеві року. До нього увійшли: Ніколо Барелла («Інтер»), Карім Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччі («Ювентус»), Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті»), Джорджо К'єлліні («Ювентус»), Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Діаш («Манчестер Сіті»), Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Філ Фоден («Манчестер Сіті»), Ерлінг Голанд («Боруссія» Д), Жоржиньо («Челсі»), Гаррі Кейн («Тоттенхем Хотспур»), Н'Голо Канте («Челсі»), Симон К'єр («Мілан»), Сесар Аспілікуета («Челсі»), Роберт Левандовський («Баварія), Ромелу Лукаку («Челсі»), Ріяд Марез («Манчестер Сіті»), Лаутаро Мартінес («Інтер»), Кіліан Мбаппе («ПСЖ»), Ліонель Мессі («ПСЖ»), Лука Модріч («Реал»), Жерар Морено («Вільярреал»), Мейсон Маунт («Челсі»), Неймар («ПСЖ»), Педрі («Барселона»), Мохамед Салах («Ліверпуль»), Рахім Стерлінг («Манчестер Сіті») і Луїс Суарес («Атлетіко» ).