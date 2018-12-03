В українському дербі у Бельгії команда Маліновського обіграла клуб Макаренка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: krcgenk.be

Обидва гравці вийшли у стартових складах

У 17-му турі чемпіонату Бельгії «Андерлехт» Євгена Макаренка приймав на власному полі «Генк» Руслана Маліновського.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Обидва футболісти збірної України вийшли у стартових складах своїх команд і синхронно отримали по жовтій картці.

Маліновський відіграв до 70-ої хвилини та був замінений, а Макаренко відбігав увесь ігровий час у зустрічі, яка закінчилася перемогою гостей із рахунком 1:0.

Наразі, маючи 35 очок, «Генк» лідирує у чемпіонаті Бельгії, а «Андерлехт» із 30-ма пунктами посідає четверту сходинку у турнірній таблиці.

У цьому сезоні Євген Макаренко провів у складі «Андерлехту» 21 матч, в якому відзначився двома результативними пасами.

А Руслан Маліновський провів у складі «Генка» 25 матчів, в яких забив 10 м’ячів і віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, команда Яремчука не може перемогти у чемпіонаті Бельгії у третьому турі поспіль.