  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В українському дербі у Бельгії команда Маліновського обіграла клуб Макаренка

    • Розсилка
    В українському дербі у Бельгії команда Маліновського обіграла клуб Макаренка
    Фото: krcgenk.be

    Обидва гравці вийшли у стартових складах

    У 17-му турі чемпіонату Бельгії «Андерлехт» Євгена Макаренка приймав на власному полі «Генк» Руслана Маліновського.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Обидва футболісти збірної України вийшли у стартових складах своїх команд і синхронно отримали по жовтій картці.

    Маліновський відіграв до 70-ої хвилини та був замінений, а Макаренко відбігав увесь ігровий час у зустрічі, яка закінчилася перемогою гостей із рахунком 1:0.

    Наразі, маючи 35 очок, «Генк» лідирує у чемпіонаті Бельгії, а «Андерлехт» із 30-ма пунктами посідає четверту сходинку у турнірній таблиці.

    У цьому сезоні Євген Макаренко провів у складі «Андерлехту» 21 матч, в якому відзначився двома результативними пасами.

    А Руслан Маліновський провів у складі «Генка» 25 матчів, в яких забив 10 м’ячів і віддав вісім результативних передач.

    Нагадаємо, команда Яремчука не може перемогти у чемпіонаті Бельгії у третьому турі поспіль.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Бельгія українці Руслан Маліновський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ