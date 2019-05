«Валенсія» засудила расистську поведінку своїх фанатів на виїзному матчі з «Арсеналом»

«Ми публічно засуджуємо жести людей, які, очевидно, жодним чином не є представниками фанатів «Валенсії», - йдеться в заяві на офіційному сайті клубу

«Валенсія» зробила офіційну заяву, засудивши поведінку групи своїх фанатів на першому півфінальному матчі Ліги Європи з «Арсеналом», який напередодні відбувся в Лондоні. Вболівальники використовували нацистські привітання й расистські жести. Також вболівальники з Іспанії показували нецензурні жести на адресу шанувальником «канонірів».

Nazi salutes and monkey gestures from ⁦@valenciacf⁩ fans ⁦@Arsenal⁩ ⁦@metpoliceuk⁩ no place for this in football or anywhere pic.twitter.com/u8PORZrgQ2