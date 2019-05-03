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    «Валенсія» засудила расистську поведінку своїх фанатів на виїзному матчі з «Арсеналом»

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    «Валенсія» засудила расистську поведінку своїх фанатів на виїзному матчі з «Арсеналом»

    «Ми публічно засуджуємо жести людей, які, очевидно, жодним чином не є представниками фанатів «Валенсії», - йдеться в заяві на офіційному сайті клубу

    «Валенсія» зробила офіційну заяву, засудивши поведінку групи своїх фанатів на першому півфінальному матчі Ліги Європи з «Арсеналом», який напередодні відбувся в Лондоні. Вболівальники використовували нацистські привітання й расистські жести. Також вболівальники з Іспанії показували нецензурні жести на адресу шанувальником «канонірів».

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    «Ми публічно засуджуємо жести людей, які, очевидно, жодним чином не є представниками фанатів «Валенсії». В контакті зі своїми юридичними службами ми працюємо над виявленням цих осіб, щоб прийняти відповідні дисциплінарні заходи, для чого потрібна співпраця з іншими вболівальниками», - йдеться в заяві на офіційному сайті.

    Джерело: Чемпионат.com

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