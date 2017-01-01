Валуєв назвав МОК «шарагою», керівників якої тримають за інтимні місця
- Сьогодні, 14:33
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Микола Валуєв
Екс-боксер невдоволений рішеннями Міжнародного олімпійського комітету
Член виконкому Федерації хокею з м'ячем Росії, депутат Державної Думи РФ, екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Микола Валуєв висловив невдоволення рішеннями Міжнародного олімпійського комітету про довічне відсторонення ряду російських спортсменів від Олімпійських ігор.
За словами Валуєва, Міжнародний олімпійський комітет - це «шарага» для заробляння грошей.
«Шарага» для заробляння грошей - це МОК. А в такому випадку для них всі засоби хороші. Ймовірно, невидимі руки міцно тримають чиновників МОК за інтимні місця. Політика, нічого особистого», - написав Валуєв на своїй сторінці у Twitter.