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    Валуєв назвав МОК «шарагою», керівників якої тримають за інтимні місця

    Екс-боксер невдоволений рішеннями Міжнародного олімпійського комітету
    Член виконкому Федерації хокею з м'ячем Росії, депутат Державної Думи РФ, екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Микола Валуєв висловив невдоволення рішеннями Міжнародного олімпійського комітету про довічне відсторонення ряду російських спортсменів від Олімпійських ігор. За словами Валуєва, Міжнародний олімпійський комітет - це
    • Сьогодні, 14:33
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    Микола Валуєв
    Микола Валуєв

    Екс-боксер невдоволений рішеннями Міжнародного олімпійського комітету

    Член виконкому Федерації хокею з м'ячем Росії, депутат Державної Думи РФ, екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Микола Валуєв висловив невдоволення рішеннями Міжнародного олімпійського комітету про довічне відсторонення ряду російських спортсменів від Олімпійських ігор.

    За словами Валуєва, Міжнародний олімпійський комітет - це «шарага» для заробляння грошей.

    «Шарага» для заробляння грошей - це МОК. А в такому випадку для них всі засоби хороші. Ймовірно, невидимі руки міцно тримають чиновників МОК за інтимні місця. Політика, нічого особистого», - написав Валуєв на своїй сторінці у Twitter.

    Росія допінг Олімпійські Ігри
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