Валуєв назвав МОК «шарагою», керівників якої тримають за інтимні місця

Екс-боксер невдоволений рішеннями Міжнародного олімпійського комітету

Член виконкому Федерації хокею з м'ячем Росії, депутат Державної Думи РФ, екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Микола Валуєв висловив невдоволення рішеннями Міжнародного олімпійського комітету про довічне відсторонення ряду російських спортсменів від Олімпійських ігор. За словами Валуєва, Міжнародний олімпійський комітет - це



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Валуєв

Екс-боксер невдоволений рішеннями Міжнародного олімпійського комітету

Член виконкому Федерації хокею з м'ячем Росії, депутат Державної Думи РФ, екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Микола Валуєв висловив невдоволення рішеннями Міжнародного олімпійського комітету про довічне відсторонення ряду російських спортсменів від Олімпійських ігор.

За словами Валуєва, Міжнародний олімпійський комітет - це «шарага» для заробляння грошей.

«Шарага» для заробляння грошей - це МОК. А в такому випадку для них всі засоби хороші. Ймовірно, невидимі руки міцно тримають чиновників МОК за інтимні місця. Політика, нічого особистого», - написав Валуєв на своїй сторінці у Twitter.