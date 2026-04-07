Ванат зазнав травми в чемпіонаті Іспанії: спортивний лікар зробив попередній прогноз

Форвард збірної України міг отримати серйозне ушкодження

Нападник «Жирони» Владислав Ванат був вимушено замінений на старті поєдинку 30-го туру іспанської Ла Ліги проти «Вільярреала» та може надовго потрапити в лазарет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Hospital Pass.

Неприємний епізод трапився ще в першій чверті ігрового часу. Українець вивів боротьбу з оборонцем Пау Наварро та раптово сповільнив біг. Він сів на газон і чекав на медичну допомогу. Проте, продовжити матч Ванат не зумів.

Українець пішов із поля на 12-й хвилині, тримаючись за ліву ногу. Вочевидь, він ушкодив задню поверхню стегна. На форварда чекатиме детальне обстеження для визначення рівня серйозності травми.

Думка спортивного лікаря Дмитра Бабелюка

За словами фахівця, наразі зарано говорити про ступінь ушкодження. Остаточні результати покаже МРТ.

«Якщо травмованим буде лише м'яз, то Владислав може пропустити від 3 до 8 тижнів. Якщо ж буде задіяне сухожилля, то це може бути історія до кінця сезону», – пояснив лікар.

Владислав Ванат у сезоні 2025/26

Українець приєднався до «Жирони» під завісу літнього трансферного вікна. Київське «Динамо» отримало за нападника 15 млн євро.

З того часу Ванат зіграв за «червоно-білих» 29 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і дві результативні передачі. Статистика в «Динамо» до переходу – сім матчів, три м'ячі, два асисти.

До слова, українець Ілля Забарний провів ювілейний поєдинок у провідних чемпіонатах Європи. Центрбек тепер має за плечима сотню матчів у першостях Англії та Франції. До слова, в українській Прем'єр-лізі він зіграв лише півсотні поєдинків.

Нагадаємо, керманич «Жирони» Мічел потрапив на радар амстердамського «Аякса». Ініціатива запрошенняіспанця належить новому спортивному директору нідерландського гранда Йорді Кройфу. Профіль тренера відповідає ігровій філософії гранда.