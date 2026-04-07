Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ванат зазнав травми в чемпіонаті Іспанії: спортивний лікар зробив попередній прогноз

Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Владислав Ванат міг отримати серйозну травму
фото: ФК «Жирона»

Форвард збірної України міг отримати серйозне ушкодження

Нападник «Жирони» Владислав Ванат був вимушено замінений на старті поєдинку 30-го туру іспанської Ла Ліги проти «Вільярреала» та може надовго потрапити в лазарет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Hospital Pass.

Неприємний епізод трапився ще в першій чверті ігрового часу. Українець вивів боротьбу з оборонцем Пау Наварро та раптово сповільнив біг. Він сів на газон і чекав на медичну допомогу. Проте, продовжити матч Ванат не зумів.

Українець пішов із поля на 12-й хвилині, тримаючись за ліву ногу. Вочевидь, він ушкодив задню поверхню стегна. На форварда чекатиме детальне обстеження для визначення рівня серйозності травми.

Думка спортивного лікаря Дмитра Бабелюка

За словами фахівця, наразі зарано говорити про ступінь ушкодження. Остаточні результати покаже МРТ.

«Якщо травмованим буде лише м'яз, то Владислав може пропустити від 3 до 8 тижнів. Якщо ж буде задіяне сухожилля, то це може бути історія до кінця сезону», – пояснив лікар.

Владислав Ванат у сезоні 2025/26

Українець приєднався до «Жирони» під завісу літнього трансферного вікна. Київське «Динамо» отримало за нападника 15 млн євро.

З того часу Ванат зіграв за «червоно-білих» 29 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і дві результативні передачі. Статистика в «Динамо» до переходу – сім матчів, три м'ячі, два асисти.

До слова, українець Ілля Забарний провів ювілейний поєдинок у провідних чемпіонатах Європи. Центрбек тепер має за плечима сотню матчів у першостях Англії та Франції. До слова, в українській Прем'єр-лізі він зіграв лише півсотні поєдинків.

Нагадаємо, керманич «Жирони» Мічел потрапив на радар амстердамського «Аякса». Ініціатива запрошенняіспанця належить новому спортивному директору нідерландського гранда Йорді Кройфу. Профіль тренера відповідає ігровій філософії гранда.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Жирона травма

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

«Спортінг» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Кулєша оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Австрії з баскетболу
«Атлетіко» повернув тріо футболістів із лазарету перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
Російська плавчиня потрапила у ДТП на самокаті у Франції – тепер пропустить кубок РФ
«Реал» – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Зотов набрав 14 очок у чемпіонаті Австрії з баскетболу
Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua