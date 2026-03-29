«Реал» визначився з майбутнім Луніна в команді

glavcom.ua
Андрій Лунін задоволений власним статусом
фото: EFE

Королівський клуб регулярно отримує пропозицію продати воротаря

Голкіпер Андрій Лунін залишається складовою планів мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Іспанський гранд не розглядає продаж українця. Сам кіпер теж прагне залишитися на «Бернабеу». Лунін втратив форму через роль дублера Тібо Куртуа, та отримав шанс тимчасово отримати ігрову практику після травми бельгійця.

Український воротар провів тайм у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського «Манчестер Сіті» (2:1) та дербі Мадрида проти «Атлетіко» (3:2). Орієнтовний час повернення Куртуа в обойму – кінець квітня. Отже, Лунін зможе зіграти п'ять-шість поєдинків.

На «Реал» чекатиме чвертьфінал Ліги чемпіонів проти мюнхенської «Баварії» (7 квітня і 15 квітня). Також «вершкові» продовжують переслідувати «Барселону» нагорі Ла Ліги. Найближчі суперники мадридців у чемпіонаті Іспанії – «Мальорка» (4 квітня), «Жирона» (10 квітня), «Алавес» із Віторії (22 квітня).

У нинішньому сезоні Лунін провів п'ять поєдинків у всіх турнірах. У них українець пропустив 10 м'ячів. Контракт воротаря з «вершковими» чинний до літа 2030 року.

До слова, Лунін завершив переможне дербі Мадрида в особливому статусі. Воротар став капітаном мадридського «Реала» під завісу поєдинку зі столичним «Атлетіко». Пов'язку йому віддав нападник Вінісіус Жуніор.

Нагадаємо, раніше «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії». Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.

