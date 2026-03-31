Вернидуб поміркував про майбутнє в чемпіонаті Азербайджану

Антон Федорців
Юрій Вернидуб перебрався в Азербайджан минулої зими
фото: ФК «Кривбас»

Вітчизняний фахівець не впевнений у власній долі на новий сезон

Головний тренер бакинського «Нефтчі» Юрій Вернидуб поміркував про власне майбутнє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Azerisport.

Українець взимку очолив азербайджанський гранд. Під його керівництвом «нафтовики» оформили шість перемог у десяти турах Прем'єр-ліги. Проте, досвідчений фахівець залишається під тиском.

Позиція Юрія Вернидуба щодо продовження контракту з «Нефтчі»

«За обопільною згодою вирішується питання, чи залишаюся я, чи ні. Можливо, я не сподобаюся керівництву, і їм цей фахівець нецікавий. У такому випадку, навіщо працювати там, де до тебе немає довіри. На цей момент я відчуваю повну довіру від керівництва клубу», – розповів Вернидуб.

«Нефтчі» наразі посідає шосте місце в турнірній таблиці елітного дивізіону. Відставання від призової трійки – 11 очок. У графіку бакинців залишилося дев'ять матчів до кінця сезону.

Позиція Юрія Вернидуба щодо рівня «Нефтчі» та чемпіонату Азербайджану

«Мені тут цікаво працювати. Зібраний непоганий склад. Я не прихильник змінювати склад, навіть зібраний не при мені. Коли я приїхав, команда вже втратили багато очок у тих матчах, у яких потрібно було набирати. Була величезна прірва навіть від четвертого місця. Моє завдання все це нівелювати та завоювати путівку в єврокубок. Я знаю, що «Нефтчі» – історичний клуб, тож мені тут цікаво працювати. Це те ж, що «Динамо» та «Шахтар» в Україні – завжди повинні бути в топі», – резюмував український тренер.

«Нафтовики» – дев'ятиразовий чемпіон Азербайджану. Водночас за останні 10 років столичний гранд завоював лише один титул. Останній виступ бакинців у єврокубках припав на сезон 2023/24, коли «Нефтчі» здолав один раунд кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, раніше Вернидуб потиснув руку росіянину зі шлейфом підтримки вторгнення РФ. Він привітав керманича товузького «Турана» Курбана Бєрдиєва з перемогою рукостисканням. Останній відвідував окупований Маріуполь з «гуманітарною місією».

До слова, російський олігарх Роман Абрамовіч оскаржить передачу Україні грошей від продажу лондонського «Челсі». Адвокати мільярдера обіцяють заблокувати 2,35 млрд фунтів гуманітарної підтримки для українців. Натомість вони хочуть розділити кошти між «всіма жертвами війни».

