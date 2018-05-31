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    Варвинець пропустить повний біатлонний сезон, Меркушина тренуватиметься індивідуально

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    Фото&nbsp;biathlon.com.ua - Варвинець пропустить повний біатлонний сезон, Меркушина тренуватиметься індивідуально
    Фото biathlon.com.ua

    А от Віталій Кільчицький повернувся у чоловічу команду

    Уже перші тренувальні збори нового сезону вносять деякі корективи у плани тренерів збірної України з біатлону.

    Зокрема, у кадровому складі спортсменів, які беруть у них участь.

    Так, між тренерським штабом жіночої збірної України й Анастасією Меркушиною була досягнута домовленість про те, що вона більшу частину передсезонної роботи проведе індивідуально, під керівництвом Олега Меркушина.

    Планується, що у тренуваннях з рештою команди Анастасія візьме участь на першому зборі у Чернігові, а після цього – безпосередньо перед сезоном, де у контрольних стартах буде проходити відбір у команду на етапи Кубка світу.

    Замість Меркушиної до складу команди, яка працює під керівництвом Андрія Прокуніна та його тренерського штабу, включена Валерія Дмитренко.

    Також поповнення відбулося у складі чоловічої команди.

    На першому тренувальному зборі у Буковелі 11-м спортсменом, що працює у групі Юрая Санітри, стане Віталій Кільчицький.

    Рішення про подальшу участь Віталія у тренуваннях основної групи буде прийнято пізніше.

    Підтверджується пропуск повного сезону Іриною Варвинець. Найближчим часом спортсменка буде проводити тренувальну роботу за індивідуальним планом.

    Нагадаємо, Варвинець не увійшла до складу збірної України з біатлону для передсезонної підготовки.

    Джерело: biathlon.com.ua

    біатлон Кубок світу Збірна України Ірина Варвинець
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