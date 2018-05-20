Варвинець не увійшла до складу збірної України з біатлону для передсезонної підготовки

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Ірина Варвинець приступить до тренувань тільки в грудні

Тренерський штаб збірної України визначив склади збірних України для передсезонної підготовки

У суботу, 19-го травня, стали відомі плани збірних України з біатлону на літнє міжсезоння.

Також зазначимо, що і чоловіча, і жіноча збірні команди України планують виступити своїми основними складами в літньому чемпіонаті країни, який пройде 21-26 вересня в Чернігові.

Що стосується персонального складу команд, який почне міжсезонну роботу в основній групі, то він виглядає так:

Жінки

Віта Семеренко

Валя Семеренко

Анастасія Меркушина

Олена Підгрушна

Юлія Журавок

Ольга Абрамова

Яна Бондар

Надія Бєлкіна

Дар'я Блашко

Анна Кривонос

Христина Дмитренко

Любов Кипяченкова

Чоловіки

Дмитро Підручний

Артем Прима

Сергій Семенов

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

Андрій Доценко,

Віталій Труш

Тарас Лесюк

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Не потрапила до заявки збірної України Ірина Варвинець.

Раніше президент федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що Варвинець зможе приступити до тренувань тільки в грудні.

Нагадаємо, що Юлія Джима буде готуватися до сезону індивідуально з тренером Урошем Велепецем і разом зі збірною Словенії.





Джерело: biathlon.com.ua