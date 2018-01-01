Варвинець розповіла, як їй вдалося перемогти у спринті на чемпіонаті Європи

Ірина залишилася задоволена своєю стрільбою у цій гонці

Ірина Варвинець прокоментувала свій тріумф у спринтерській гонці чемпіонату Європи з біатлону, який триває в Італії. За словами української біатлоністки, спринт важче дався їй, ніж індивідуальна гонка, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України. «Якщо там можна працювати спокійніше, то у спринті треба відразу ж темп брати вище, і



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Ірина Варвинець. Фото ФБУ

Ірина залишилася задоволена своєю стрільбою у цій гонці

Ірина Варвинець прокоментувала свій тріумф у спринтерській гонці чемпіонату Європи з біатлону, який триває в Італії.

За словами української біатлоністки, спринт важче дався їй, ніж індивідуальна гонка, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

«Якщо там можна працювати спокійніше, то у спринті треба відразу ж темп брати вище, і працювати з першого кола», - сказала вона.

«На трасі всі мене гнали та дуже сильно підтримували. Але сил уже було не так багато. На трасі когось я випереджала, хтось мене. В цілому, функціонально відчувала себе непогано», - додала Варвинець.

Також вона зазначила, що нарешті задоволена своєю стрільбою.

«Відпрацювала на відмінно. На трасі виклалася по повній. Траса була добре підготовленою, лижі теж відмінно працювали. Мандражу на стійці не було, проте, натиснувши на курок при першому пострілі, я думала буде промах, напевно, габарит пройшов», - цитує біатлоністку xsport.ua.

Уже у суботу, 27 січня, Варвинець може стати дворазовою чемпіонкою Європи, якщо втримає перевагу у гонці переслідування.