Вдова Рейеса поскаржилася на шахраїв, які наживаються на смерті її чоловіка



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Хосе Антоніо Рейес

Хосе Антоніо Рейес загинув в результаті автомобільної катастрофи

Ноель Лопес, дружина загиблого півзахисника «Естремадури» Хосе Антоніо Рейеса, повідомила, що в соціальних мережах діють зловмисники, які використовуючи її ім'я, займаються шахрайством, здійснюючи збір грошей.

«Я не знаю, кому може належати аккаунт в Instagram, який видають за мій. Ніхто не знає, в якій ситуації ми живемо. Ми дуже сильно переживаємо з приводу нашої втрати, але ніколи не просили ні у кого грошей. Завдяки богу і моїм батькам, у нас є кошти для існування. Я дякую тим, хто повідомив мені про те, що сталося. Я прошу максимального поширення даної інформації, щоб зупинити це», - написала Ноель в своєму Instagram.

Нагадаємо, що Рейес загинув в результаті автомобільної катастрофи. Хосе Антоніо виступав за «Севілью» та мадридський «Атлетіко», а також національну збірну Іспанії.

Джерело: Чемпионат.com