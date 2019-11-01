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    Вдова знаменитого лижника: Після допінг-скандалу мій чоловік почав пити

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    Славна кар'єра і життя Міки Мюллюля мали сумний фінал - Вдова знаменитого лижника: Після допінг-скандалу мій чоловік почав пити
    Славна кар'єра і життя Міки Мюллюля мали сумний фінал
    VG

    Жінка каже, що сама теж пила, щоб навчитися розуміти цю хворобу

    Вдова фінського лижника Міки Мюллюля Суві Паавола розповіла, що їй було відомо про допінг чоловіка перед чемпіонатом світу 2001 року. Тоді олімпійський чемпіон, чотириразовий чемпіон світу Мюллюля був дискваліфікований на 2 роки за застосування заборонених препаратів разом з більшою частиною збірної Фінляндії.

    «Звичайно, я знала про допінг. Мені було добре відомо, що відбувалося в світі спорту. Тут не було нічого нового або дивного. Після чемпіонату світу-2001 кар'єра Мюллюля завершилася, і в нашому житті став домінувати алкоголь. Це жахливо. Це хвороба, від якої страждає вся родина. Всі страждають. Я теж пила, щоб навчитися розуміти цю хворобу. Це підла хвороба, коли ви завжди бачите смерть в білих очах», - наводить слова вдови Мюллюля Svenska.yle.

    Мюллюля помер влітку 2011 року в віці 41 року.

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    допінг алкоголь смерть лижний спорт Міка Мюллюля
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