Українець Михайлюк видав яскравий матч у НБА проти своєї колишньої команди (відео)



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Святослав Михайлюк забив чотири з шести триочкових NBA.com

Наш гравець продемонстрував другий за результативністю матч у сезоні

Атакувальний оборонець збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк відіграв черговий вдалий матч в НБА.

Цього разу українець змусив пожалкувати увесь фронт-офіс «Лос-Анджелес Лейкерс», команди що обрала його на драфті НБА, а потім обміняла у «Детройт Пістонс».

Михайлюк ввійшов у гру з лавки запасних та провів на паркеті 32 хвилини, за які набрав 14 балів (0/1 двоочкових, 4/6 триочкових, 2/2 штрафних) – це другий найкращий показник у команді. Також Святослав зібрав одне підбирання, віддав дві передачі, виконав три перехоплення при чотирьох втратах.

«Пістонс» програли матч 99:106.

Наразі «Лейкерс» очолюють Західну конференцію з 29-ма перемогами і сімома поразками. «Детройт» посідає на сході десяте місце (13 перемог і 24 поразки).