Тренер олімпійської чемпіонки Джими: Юля не може зігнутися, біжить постійно рівно



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Юлії Джимі і Урошу Велепцю є над чим подумати Biathlon.com.ua

Урош Велепець розказав, чому лідерка збірної України з біатлону слабо стартувала на чемпіонаті світу

Особистий тренер Юлії Джими Урош Велепець прокоментував проблеми українки в цьому сезоні.

«Мабуть, важко уявити, які проблеми вона подолала в цьому сезоні, - каже словенець. - Після Поклюки двічі серйозно захворіла. Нам просто доводилося пропускати гонки. Почали готуватися до чемпіонату світу, але тут з'явилися проблеми зі спиною. Далі більш-менш нормально. Провели дуже хороший підготовчий збір в Рупольдинґу. Але в останній день Юля впала, і почалися ці проблеми зі спиною. Ми просто робили, що могли. Знайшли фахівця в Естерсунді, який працює з лижною командою збірної Швеції.

Він допоміг, але не встигли усунути всі проблеми до самого старту. Зараз спина почувається краще, сьогодні проведемо тренування трохи жорсткіше. Спробуємо. Вона нормально готова. Просто коли не можеш зігнутися - біжиш постійно рівно. Сподіваюся, сьогодні тренування проведемо добре, і потім буде хороший виступ в індивідуальній гонці».

Нагадаємо, що в спринтерській гонці Джима фінішувала 54-ю і гонку переслідування вирішила пропустити.

Джерело: biathlon.com.ua