України оконфузилися у спринті на чемпіонаті світу з біатлону



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Три українки виступили посередньо, Віта Семеренко провалилася Спорт-Експрес

Чемпіонкою планети стала словачка Анастасія Кузьміна

Триразова олімпійська чемпіонка, словачка Анастасія Кузьміна вперше в кар'єрі виграла золото чемпіонату світу з біатлону.

34-річна спортсменка, яка досі на світових першостях мала лише срібло у мас-старті в Пхьончхані-2009 і бронзу у спринті в Ханти-Мансійську-2011, виграла спринтерську гонку на поточному чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.

Цікаво, що чемпіонка допустила один промах, тоді як інші дві призерки стріляли чисто. Срібло здобула норвежка Інґрід Тандервольд, бронзу - триразова олімпійська чемпіонка Лаура Дальмайєр з Німеччини.

Українки, на жаль, не здивували і виступили так, як виступали впродовж усього сезону-2018/2019. Без промахів не обійшлася жодна з наших біатлоністок, а Віта Семеренко з чотирма «махами» навіть не пробилася до числа 60-ти учасниць гонки переслідування. Вона лише 74-та з відставанням від лідера в три хвилини і п'ять секунд.

Як і в змішаній естафеті днем раніше, якою цей чемпіонат світу відкривався, більш-менш пристойно виглядала лише Анастасія Меркушина. Якби не один промах на стрільбі стоячи, тернополянка за умови посередньої стрільби могла б претендувати на місце у першій 20-ці. А так - 28-ма позиція з відставанням від чемпіонки в хвилину і 17 секунд. «Дуже хотіла влучити цей постріл, навіть зробила паузу, але в останній момент мене трусануло і вилетіло в край щита. Через це оцінюю свій виступ на чотири з мінусом», - сказала Меркушина після фінішу.

Валентина Семеренко допустила два неточних постріли на стрільбі лежачи і стала в підсумку 29-ю (програш лідеру - хвилина і 20 секунд). «Трохи не зорієнтувалася зі світлом, - сказала після фінішу Валентина. - Вітер був такий, як на пристріці, він мені не заважав».

З тими самими двома промахами Юлія Джима стала 53-ю. Вона програла Валентині Семеренко рівно хвилину.

Завтра, 9 березня, на чемпіонаті світу в Естерсунді спринтерську гонку проведуть чоловіки. Початок - о 17:30 за київським часом.