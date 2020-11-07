Велике будівництво. Як у Тернополі під маркою президентської програми доробляють водну арену (фото)

Камінь, закладений екс-прем’єром Гройсманом, віднедавна межує з банером на честь програми президента Зеленського

У Тернополі вздовж ріки Серет у напрямку мікрорайону Пронятин все ще добудовують водну арену «Тернопіль». Її будівництво триває майже три роки і, за попередніми розрахунками, мало бути завершене ще у четвертому кварталі 2019 року, тобто рік тому. Проте хоч комплекс для веслувальників уже майже готовий, а інспектувати його нещодавно приїздив особисто президент Зеленський, окремі деталі все ще залишаються незавершеними.

Торік планувалося, що арену відкриють у 2020-му. Цьогоріч у серпні тут мав відбутися чемпіонат світу серед ветеранів. Проте через пандемію коронавірусу змагання скасували, а темпи виконання робіт суттєво сповільнилися. У порівнянні з листопадом 2019 року, коли «Главком» робив попередній репортаж з Тернополя, нині на трибунах з’явилися індивідуальні сидіння, вздовж асфальтових доріжок паралельно до траси встановлені освітлювальні опори.

А ще – на паркані перед ареною поряд із закладеним у 2017 році тодішнім прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом каменем з’явився жовтий банер на честь президентської програми «Велике будівництво». Хоч левову частку робіт на об’єкті було виконано ще до приходу Зеленського на посаду президента, нині за арену спортивна спільнота дякує йому і міністрові молоді і спорту Вадиму Гутцайту. А глава Тернопільської обласної держадміністрації Володимир Труш якось прямо сказав: «Важливо не те, хто будував, а хто відкриває».

Додамо, що згідно з реєстраційною картою програми, загальна вартість проекту «Водна арена «Тернопіль» складає 68,6 мільйонів гривень.