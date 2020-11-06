Кабмін обіцяє в 2021-му велике будівництво спортивних об’єктів. І виділяє на це 500 мільйонів

Наразі невідомо, за який кошт Мінмолодьспорт реалізовуватиме ідеї Зеленського

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт під час розмови з народним депутатом Василем Моканом у Youtube-проєкті останнього розповів про масштабне будівництво спортивних об’єктів в усіх куточках України в 2021 році.

«Хочу подякувати президентові Володимирові Олександровичу Зеленському, що цьогоріч ми розпочали реальні будівництво і реконструкцію об’єктів. Офісом президента було запрограмовано зведення 25-ти «магнітів» з музеями по всій країні, яким будуть дані імена олімпійських чемпіонів чи чемпіонів світу (з цим має визначитися та чи інша область). «Магніти» - великі інфраструктурні об’єкти, багатофункціональні палаци спорту, басейни з залами для єдиноборств, приміром.

Хоча для нас важливий також розвиток малих спортивних об’єктів. Бо можна збудувати 25-40 «магнітів», але їх буде замало, оскільки потрібен розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл в ОТГ й маленьких містах. Дітям потрібно десь тренуватися, починати свій шлях у спорті. Цьогоріч буде здано 154 об’єкти по всій країні. З них 120 об’єктів буде побудовано за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Це не тільки «магніти», а маленькі об’єкти в маленьких містах. Це важливо, бо без інфраструктури, без спортивних залів не буде розвитку спорту», - сказав Вадим Гутцайт.

Зауважимо, що в проекті державного бюджету на 2021 рік субвенції місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури мають скласти 500 млн грн. Для порівняння: вартість спорткомплексу в Рівному, будівництво якого нещодавно інспектував Вадим Гутцайт, зросла до пів мільярда гривень. Вартість відкритої за участі міністра багатофункціональної арени в Сарнах на Рівненщині склала 86,5 млн грн. Загальна вартість робіт водної арени для веслувальників у Тернополі складає 50 мільйонів гривень. Звичайний «дутик» над кригою в Маріуполі, яку з пафосом три тижні тому під маркою «сучасної льодової арени» відкривав у Маріуполі на Донеччині особисто президент Зеленський, коштував 90 млн грн.