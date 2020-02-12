Велогонщик Сакакібара після травм голови, отриманих на змаганнях, був введений у штучну кому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У рейтингу UCI Сакакібара займає 10 місце

Австралійський велогонщик Кай Сакакібара, який виступає в дисципліні BMX, був введений у штучну кому після серйозних травм голови, отриманих на міжнародних змаганнях BMX в Батерсті (Австралія), повідомляє Reuters. Спортсмен невдало впав під час етапу Кубка світу.

З Батерста він був доставлений на вертольоті в лікарню Канберри.

9 лютого Сакакібара переніс операцію. Очікується, що він пробуде в комі протягом найближчих двох тижнів.

«Стан Кая критичний, але стабільний. Він в хороших руках, за ним спостерігають 24 години на добу. Його кар'єра в BMX припинена», - повідомили члени сім'ї спортсмена.

Експерти називали Сакакібару одним з претендентів на медалі на майбутніх Олімпійських іграх у Токіо. У рейтингу UCI він займає 10 місце.