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    Велогонщик Сакакібара після травм голови, отриманих на змаганнях, був введений у штучну кому

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    Велогонщик Сакакібара після травм голови, отриманих на змаганнях, був введений у штучну кому

    У рейтингу UCI Сакакібара займає 10 місце

    Австралійський велогонщик Кай Сакакібара, який виступає в дисципліні BMX, був введений у штучну кому після серйозних травм голови, отриманих на міжнародних змаганнях BMX в Батерсті (Австралія), повідомляє Reuters. Спортсмен невдало впав під час етапу Кубка світу.

    З Батерста він був доставлений на вертольоті в лікарню Канберри.

    9 лютого Сакакібара переніс операцію. Очікується, що він пробуде в комі протягом найближчих двох тижнів.

    «Стан Кая критичний, але стабільний. Він в хороших руках, за ним спостерігають 24 години на добу. Його кар'єра в BMX припинена», - повідомили члени сім'ї спортсмена.

    Експерти називали Сакакібару одним з претендентів на медалі на майбутніх Олімпійських іграх у Токіо. У рейтингу UCI він займає 10 місце.

    велоспорт
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