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    «Верес» ледь не посилився Приймою замість Приймака

    Помилка сталась на сайті рівненського клубу
    «Верес» вона своєму офіційному сайті опублікував інформацію про те, що клуб підписав контракт з Максимом Каленчуком та Василем Примою. Однак через деякий час ця публікація пропала, адже про трансфер захисника «Зорі» було оголошено помилково. Насправді рівненський колектив підписав угоду з екс-захисником
    • Сьогодні, 11:57
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    Владислав Приймак. Фото:&nbsp;<span>fc.if.ua</span>
    Владислав Приймак. Фото: fc.if.ua

    Помилка сталась на сайті рівненського клубу

    «Верес» вона своєму офіційному сайті опублікував інформацію про те, що клуб підписав контракт з Максимом Каленчуком та Василем Примою.

    Однак через деякий час ця публікація пропала, адже про трансфер захисника «Зорі» було оголошено помилково. Насправді рівненський колектив підписав угоду з екс-захисником «Прикарпаття» Владиславом Приймаком.

    Нагадаємо, що «Верес» офіційно звільнив головного тренера Юрія Вірта, а президент клубу Олексій Хахльов поки ще не визначився з новим наставником для команди.

    Джерело: xsport.ua

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