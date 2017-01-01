«Верес» ледь не посилився Приймою замість Приймака

Помилка сталась на сайті рівненського клубу

«Верес» вона своєму офіційному сайті опублікував інформацію про те, що клуб підписав контракт з Максимом Каленчуком та Василем Примою. Однак через деякий час ця публікація пропала, адже про трансфер захисника «Зорі» було оголошено помилково. Насправді рівненський колектив підписав угоду з екс-захисником



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Владислав Приймак. Фото: fc.if.ua

Помилка сталась на сайті рівненського клубу

«Верес» вона своєму офіційному сайті опублікував інформацію про те, що клуб підписав контракт з Максимом Каленчуком та Василем Примою.

Однак через деякий час ця публікація пропала, адже про трансфер захисника «Зорі» було оголошено помилково. Насправді рівненський колектив підписав угоду з екс-захисником «Прикарпаття» Владиславом Приймаком.

Нагадаємо, що «Верес» офіційно звільнив головного тренера Юрія Вірта, а президент клубу Олексій Хахльов поки ще не визначився з новим наставником для команди.

Джерело: xsport.ua