Офіційно. «Верес» таки звільнив Вірта з посади головного тренера
- Вчора, 22:51
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На сьогоднішній день розглядаються різні кандидатури на вакантну посаду
Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт дійсно залишає рівненський клуб.
29 грудня про це офіційно повідомив президент «червоно-чорних» Олексій Хахльов на зустрічі з уболівальниками.
Таким чином, інформація, яку раніше поширили українські ЗМІ, підтвердилася.
Як розповів Хахлёв, «Верес» розірвав контракт з Юрієм Віртом за обопільною згодою.
На сьогоднішній день розглядаються різні кандидатури на вакантну посаду, але керівництво клубу ще не визначилося з новим головним тренером.
Раніше повідомлялося, що «Верес» може запросити на посаду головного тренера Віталія Кварцяного.
Також повідомлялося про можливе запрошення Романа Санжара та Вадима Євтушенка.
В нинішньому сезоні команда дебютувала в Прем'єр-лізі і займає п'яте місце в турнірній таблиці після першого кола.