Офіційно. «Верес» таки звільнив Вірта з посади головного тренера

На сьогоднішній день розглядаються різні кандидатури на вакантну посаду

Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт дійсно залишає рівненський клуб. 29 грудня про це офіційно повідомив президент «червоно-чорних» Олексій Хахльов на зустрічі з уболівальниками. Таким чином, інформація, яку раніше поширили українські ЗМІ, підтвердилася. Як розповів Хахлёв, «Верес» розірвав контракт з Юрієм



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Юрій Вірт. Фото: ФК Рух

На сьогоднішній день розглядаються різні кандидатури на вакантну посаду

Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт дійсно залишає рівненський клуб.

29 грудня про це офіційно повідомив президент «червоно-чорних» Олексій Хахльов на зустрічі з уболівальниками.

Таким чином, інформація, яку раніше поширили українські ЗМІ, підтвердилася.

Як розповів Хахлёв, «Верес» розірвав контракт з Юрієм Віртом за обопільною згодою.

На сьогоднішній день розглядаються різні кандидатури на вакантну посаду, але керівництво клубу ще не визначилося з новим головним тренером.

Раніше повідомлялося, що «Верес» може запросити на посаду головного тренера Віталія Кварцяного.

Також повідомлялося про можливе запрошення Романа Санжара та Вадима Євтушенка.

В нинішньому сезоні команда дебютувала в Прем'єр-лізі і займає п'яте місце в турнірній таблиці після першого кола.