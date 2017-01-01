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    Офіційно. «Верес» таки звільнив Вірта з посади головного тренера

    На сьогоднішній день розглядаються різні кандидатури на вакантну посаду
    Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт дійсно залишає рівненський клуб. 29 грудня про це офіційно повідомив президент «червоно-чорних» Олексій Хахльов на зустрічі з уболівальниками. Таким чином, інформація, яку раніше поширили українські ЗМІ, підтвердилася. Як розповів Хахлёв, «Верес» розірвав контракт з Юрієм
    • Вчора, 22:51
    • Розсилка
    Юрій Вірт. Фото: ФК Рух
    Юрій Вірт. Фото: ФК Рух

    На сьогоднішній день розглядаються різні кандидатури на вакантну посаду

    Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт дійсно залишає рівненський клуб.

    29 грудня про це офіційно повідомив президент «червоно-чорних» Олексій Хахльов на зустрічі з уболівальниками.

    Таким чином, інформація, яку раніше поширили українські ЗМІ, підтвердилася.

    Як розповів Хахлёв, «Верес» розірвав контракт з Юрієм Віртом за обопільною згодою.

    На сьогоднішній день розглядаються різні кандидатури на вакантну посаду, але керівництво клубу ще не визначилося з новим головним тренером.

    Раніше повідомлялося, що «Верес» може запросити на посаду головного тренера Віталія Кварцяного.

    Також повідомлялося про можливе запрошення Романа Санжара та Вадима Євтушенка.

    В нинішньому сезоні команда дебютувала в Прем'єр-лізі і займає п'яте місце в турнірній таблиці після першого кола.

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