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    «Верес» може орендувати екс-капітана «Зорі»

    Про це повідомив головний тренер луганського клубу Юрій Вернидуб
    «Зоря» і «Верес» зараз розглядають можливість оренди захисника Микити Каменюки. Про можливість переходу Каменюки в оренду в «Верес» повідомив головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб. Він зазначив, що між клубами ведуться переговори щодо цього. «Микита Каменюка може піти в оренду в
    • Сьогодні, 08:32
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    Микита Каменюка. Фото: ФК Зоря
    Микита Каменюка. Фото: ФК Зоря

    Про це повідомив головний тренер луганського клубу Юрій Вернидуб

    «Зоря» і «Верес» зараз розглядають можливість оренди захисника Микити Каменюки.

    Про можливість переходу Каменюки в оренду в «Верес» повідомив головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб.

    Він зазначив, що між клубами ведуться переговори щодо цього.

    «Микита Каменюка може піти в оренду в «Верес». Але поки йдуть тільки переговори», - цитує слова наставника луганчан офіційний сайт клубу.

    «Верес» збирається в Винниках в найближчу неділю, 15 січня.

    У той же день «Зоря» відлітає на збір до Туреччини, і раніше Вернидуб говорив, що до початку збору чорно-білі мають намір вирішити всі кадрові питання.

    Микита Каменюка пропустив майже весь 2017-й рік через травму меніска, отриманої 24 листопада 2016- го в матчі Ліги Європи проти «Фенербахче» (0:2).

    У чемпіонаті України сезону-2017/18 32-річний футболіст не зіграв жодної хвилини.

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