Про це повідомив головний тренер луганського клубу Юрій Вернидуб

«Зоря» і «Верес» зараз розглядають можливість оренди захисника Микити Каменюки. Про можливість переходу Каменюки в оренду в «Верес» повідомив головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб. Він зазначив, що між клубами ведуться переговори щодо цього. «Микита Каменюка може піти в оренду в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микита Каменюка. Фото: ФК Зоря

Про це повідомив головний тренер луганського клубу Юрій Вернидуб

«Зоря» і «Верес» зараз розглядають можливість оренди захисника Микити Каменюки.

Про можливість переходу Каменюки в оренду в «Верес» повідомив головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб.

Він зазначив, що між клубами ведуться переговори щодо цього.

«Микита Каменюка може піти в оренду в «Верес». Але поки йдуть тільки переговори», - цитує слова наставника луганчан офіційний сайт клубу.

«Верес» збирається в Винниках в найближчу неділю, 15 січня.

У той же день «Зоря» відлітає на збір до Туреччини, і раніше Вернидуб говорив, що до початку збору чорно-білі мають намір вирішити всі кадрові питання.

Микита Каменюка пропустив майже весь 2017-й рік через травму меніска, отриманої 24 листопада 2016- го в матчі Ліги Європи проти «Фенербахче» (0:2).

У чемпіонаті України сезону-2017/18 32-річний футболіст не зіграв жодної хвилини.