«Верес» може орендувати екс-капітана «Зорі»
- Сьогодні, 08:32
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Про це повідомив головний тренер луганського клубу Юрій Вернидуб
«Зоря» і «Верес» зараз розглядають можливість оренди захисника Микити Каменюки.
Про можливість переходу Каменюки в оренду в «Верес» повідомив головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб.
Він зазначив, що між клубами ведуться переговори щодо цього.
«Микита Каменюка може піти в оренду в «Верес». Але поки йдуть тільки переговори», - цитує слова наставника луганчан офіційний сайт клубу.
«Верес» збирається в Винниках в найближчу неділю, 15 січня.
У той же день «Зоря» відлітає на збір до Туреччини, і раніше Вернидуб говорив, що до початку збору чорно-білі мають намір вирішити всі кадрові питання.
Микита Каменюка пропустив майже весь 2017-й рік через травму меніска, отриманої 24 листопада 2016- го в матчі Ліги Європи проти «Фенербахче» (0:2).
У чемпіонаті України сезону-2017/18 32-річний футболіст не зіграв жодної хвилини.