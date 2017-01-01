  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Верес» очолив новий тренер з Білорусі

    Останній клуб тренера - «Анжі-Юніор» із Зеленодольська
    Рівненський «Верес» очолив білоруський спеціаліст Юрій Свірков, повідомляє офіційний сайт клубу. Протягом останніх півроку працював на посаді головного тренера «Анжі-Юніор» із Зеленодольська. У сезоні 2004/05 працював у тренерському штабі запорізького Металурга. Також тренував воротарів у «Бєлшині» (Бобруйськ),
    • Сьогодні, 12:56
    • Розсилка
    Юрій Свірков. Фото: Footboom
    Юрій Свірков. Фото: Footboom

    Останній клуб тренера - «Анжі-Юніор» із Зеленодольська

    Рівненський «Верес» очолив білоруський спеціаліст Юрій Свірков, повідомляє офіційний сайт клубу.

    Протягом останніх півроку працював на посаді головного тренера «Анжі-Юніор» із Зеленодольська.

    У сезоні 2004/05 працював у тренерському штабі запорізького Металурга. Також тренував воротарів у «Бєлшині» (Бобруйськ), мінському «Локомотиві» та «Спартаку» з Нальчика.

    Працював з російськими «Машук-КМВ», «Зеленоградом», молодіжним складом «Терека» та «Нарва-Транс» з Естонії.

    Також 5 років був на посаді технічного директора Федерації футболу Казахстану.

    На посту наставника команди 49-річний фахівець змінить Юрія Вірта, якого керівництво «Вереса» відправило у відставку.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем'єр Ліга ФК Верес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ