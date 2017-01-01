«Верес» очолив новий тренер з Білорусі

Останній клуб тренера - «Анжі-Юніор» із Зеленодольська

Рівненський «Верес» очолив білоруський спеціаліст Юрій Свірков, повідомляє офіційний сайт клубу. Протягом останніх півроку працював на посаді головного тренера «Анжі-Юніор» із Зеленодольська. У сезоні 2004/05 працював у тренерському штабі запорізького Металурга. Також тренував воротарів у «Бєлшині» (Бобруйськ),



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Юрій Свірков. Фото: Footboom

Останній клуб тренера - «Анжі-Юніор» із Зеленодольська

Рівненський «Верес» очолив білоруський спеціаліст Юрій Свірков, повідомляє офіційний сайт клубу.

Протягом останніх півроку працював на посаді головного тренера «Анжі-Юніор» із Зеленодольська.

У сезоні 2004/05 працював у тренерському штабі запорізького Металурга. Також тренував воротарів у «Бєлшині» (Бобруйськ), мінському «Локомотиві» та «Спартаку» з Нальчика.

Працював з російськими «Машук-КМВ», «Зеленоградом», молодіжним складом «Терека» та «Нарва-Транс» з Естонії.

Також 5 років був на посаді технічного директора Федерації футболу Казахстану.

На посту наставника команди 49-річний фахівець змінить Юрія Вірта, якого керівництво «Вереса» відправило у відставку.