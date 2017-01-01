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    «Верес» підписав колишнього півзахисника «Зорі»

    Рівненський клуб продовжує посилювати свій склад
    «Верес» оголосив про підписання екс-півзахисника «Олександрії» Максима Каленчука і екс-захисника «Зорі» Василя Прийми. Обидва гравці перейшли як вільні агенти, інформує прес-служба рівненського клубу. Прийма провів вісім матчів в цьому сезоні УПЛ за «Зорю». Раніше 26-річний захисник виступав за
    • Сьогодні, 20:29
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    Василь Прийма та Максим Каленчук
    Василь Прийма та Максим Каленчук

    Рівненський клуб продовжує посилювати свій склад

    «Верес» оголосив про підписання екс-півзахисника «Олександрії» Максима Каленчука і екс-захисника «Зорі» Василя Прийми.

    Обидва гравці перейшли як вільні агенти, інформує прес-служба рівненського клубу.

    Прийма провів вісім матчів в цьому сезоні УПЛ за «Зорю».

    Раніше 26-річний захисник виступав за італійські «Торіно» і «Фрозіноне».

    Каленчук в поточному сезоні провів 16 матчів у складі «Олександрії», в яких зробив один ассист.

    Раніше «Верес» підписав вихованця київського «Динамо».

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