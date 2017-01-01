«Верес» підписав колишнього півзахисника «Зорі»

Рівненський клуб продовжує посилювати свій склад

«Верес» оголосив про підписання екс-півзахисника «Олександрії» Максима Каленчука і екс-захисника «Зорі» Василя Прийми. Обидва гравці перейшли як вільні агенти, інформує прес-служба рівненського клубу. Прийма провів вісім матчів в цьому сезоні УПЛ за «Зорю». Раніше 26-річний захисник виступав за