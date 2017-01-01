«Верес» підписав колишнього півзахисника «Зорі»
- Сьогодні, 20:29
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Василь Прийма та Максим Каленчук
Рівненський клуб продовжує посилювати свій склад
«Верес» оголосив про підписання екс-півзахисника «Олександрії» Максима Каленчука і екс-захисника «Зорі» Василя Прийми.
Обидва гравці перейшли як вільні агенти, інформує прес-служба рівненського клубу.
Прийма провів вісім матчів в цьому сезоні УПЛ за «Зорю».
Раніше 26-річний захисник виступав за італійські «Торіно» і «Фрозіноне».
Каленчук в поточному сезоні провів 16 матчів у складі «Олександрії», в яких зробив один ассист.