«Верес» підсилився ще одним новачком
- Сьогодні, 11:57
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Владислав Приймак. Фото: ФК Прикарпаття
Рівненський клуб поповнив вихованець київського «Динамо»
Захисник «Прикарпаття» Владислав Приймак продовжить кар'єру в рівненському «Вересі».
Угода з 21-річним футболістом розрахована на два з половиною роки.
У складі «Прикарпаття» Приймак провів у цьому сезоні 17 матчів і забив один гол.
Приймак є вихованцем «Динамо», з киянами він устиг стати срібним призером першості U-19 у сезоні-2014/15
Нагадаємо, що раніше до рівнян приєднався Максим Каленчук.
Окрім цього, за повідомленнями ЗМІ, головний тренер «Вереса» Юрій Вірт припинив співпрацю з клубом.
Джерело: sportarena.com