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    «Верес» підсилився ще одним новачком

    Рівненський клуб поповнив вихованець київського «Динамо»
    Захисник «Прикарпаття» Владислав Приймак продовжить кар'єру в рівненському «Вересі». Угода з 21-річним футболістом розрахована на два з половиною роки. У складі «Прикарпаття» Приймак провів у цьому сезоні 17 матчів і забив один гол. Приймак є вихованцем «Динамо», з киянами він устиг стати срібним
    • Сьогодні, 11:57
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    Владислав Приймак. Фото: ФК Прикарпаття
    Владислав Приймак. Фото: ФК Прикарпаття

    Рівненський клуб поповнив вихованець київського «Динамо»

    Захисник «Прикарпаття» Владислав Приймак продовжить кар'єру в рівненському «Вересі».

    Угода з 21-річним футболістом розрахована на два з половиною роки.

    У складі «Прикарпаття» Приймак провів у цьому сезоні 17 матчів і забив один гол.

    Приймак є вихованцем «Динамо», з киянами він устиг стати срібним призером першості U-19 у сезоні-2014/15

    Нагадаємо, що раніше до рівнян приєднався Максим Каленчук.

    Окрім цього, за повідомленнями ЗМІ, головний тренер «Вереса» Юрій Вірт припинив співпрацю з клубом.

    Джерело: sportarena.com

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