«Верес» підсилився ще одним новачком

Рівненський клуб поповнив вихованець київського «Динамо»

Захисник «Прикарпаття» Владислав Приймак продовжить кар'єру в рівненському «Вересі». Угода з 21-річним футболістом розрахована на два з половиною роки. У складі «Прикарпаття» Приймак провів у цьому сезоні 17 матчів і забив один гол. Приймак є вихованцем «Динамо», з киянами він устиг стати срібним