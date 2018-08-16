«Верес» повернув в команду трьох футболістів, відрахованих за конфлікт з таксистом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антон Котляр

Вся команда просила уболівальників і керівників клубу пробачити і повернути трьох гравців до складу команди

Антон Котляр, Віктор Барабаш та Дмитро Заїкін, контракти з якими раніше були розірвані, знову стали гравцями друголігового «Вереса».

Всі троє в четвер повернуться до тренувань із першою командою.

На зустрічі з уболівальниками, яка відбулася 15-го серпня, вся команда просила уболівальників і керівників клубу пробачити і повернути трьох гравців, які провинилися.

У підсумку головний тренер Олег Шандрук вирішив залишити Котляра, Барабаша та Заїкіна в команді.

Як відомо, у прес-службі Патрульної поліції області повідомили, що до правоохоронців звернувся таксист, який розповів, що пасажири, яких він перевозив, відмовилися розраховуватись, побили його та втекли. На місці події патрульні викликали постраждалому швидку.

Пізніше екіпаж помітив осіб, які відповідали орієнтуванню. Хлопці поводили себе зухвало та агресивно, стверджували, що послугами таксі не користуються, людей не б’ють. Натомість в особах молодиків таксист впізнав кривдників, якими стали згадані вище футболісти.

Джерело: sportarena.com