«Верес» зазнав поразки від румунського клубу у першому поєдинку турецького збору

Рівненський клуб поступився «Газ Метану»

У першому контрольному матчі на тренувальному зборі, що триває у Туреччині, рівненський «Верес» поступився клубу елітного дивізіону чемпіонату Румунії – «Газ Метан». Єдиний гол у складі української команди після перерви забив Михайло Сергійчук, інформує офіційний сайт клубу. У цьому поєдинку «Верес» ще до