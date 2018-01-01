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    «Верес» зазнав поразки від румунського клубу у першому поєдинку турецького збору

    Рівненський клуб поступився «Газ Метану»
    У першому контрольному матчі на тренувальному зборі, що триває у Туреччині, рівненський «Верес» поступився клубу елітного дивізіону чемпіонату Румунії – «Газ Метан». Єдиний гол у складі української команди після перерви забив Михайло Сергійчук, інформує офіційний сайт клубу. У цьому поєдинку «Верес» ще до
    • Сьогодні, 08:08
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    Фото НК &laquo;Верес&raquo;
    Фото НК «Верес»

    Рівненський клуб поступився «Газ Метану»

    У першому контрольному матчі на тренувальному зборі, що триває у Туреччині, рівненський «Верес» поступився клубу елітного дивізіону чемпіонату Румунії – «Газ Метан».

    Єдиний гол у складі української команди після перерви забив Михайло Сергійчук, інформує офіційний сайт клубу.

    У цьому поєдинку «Верес» ще до перерви пропустив двічі. У другому таймі один гол відквитав Сергійчук. Втім, наприкінці зустрічі румуни забили втретє.

    Наступний контрольний поєдинок у Туреччині «Верес» проведе 30 січня проти словацького клубу «Спорт Подбрезова».

    Товариський матч з футболу

    «Верес» – «Газ Метан» – 1:3 (0:2)

    «Верес» (1-й тайм): Бандура, Сімінін, Адамюк, Іщенко, Каменюка, Каленчук, Карасюк, Кожанов, Волошинович, Степанюк, Куліш.

    «Верес» (2-й тайм): Фастов (гравець на перегляді), Борзенко, Приймак, Западня, Морозенко, Сергійчук, а також п’ять гравців, що перебувають на перегляді.

    Нагадаємо, «Верес» на зборах в Туреччині зіграє шість товариських матчів.

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