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    Вернидуб: На Луніна є попит, але до літа він точно в «Зорі»

    Юрій Вернидуб не хоче втрачати перспективного воротаря
    Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб прокоментував хід переговорів з «Сосьєдадом» з приводу воротаря Андрія Луніна. Вернидуб заявив, що попри все, Лунін залишиться грати за «Зорю» до літа 2018 року. «Наскільки я розумію, на Луніна є попит. Що буде далі? Мені хочеться, щоб він залишився. З ким ми б не
    • Сьогодні, 09:48
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    Юрій Вернидуб. Фото:&nbsp;<span>kp.ua</span>
    Юрій Вернидуб. Фото: kp.ua

    Юрій Вернидуб не хоче втрачати перспективного воротаря

    Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб прокоментував хід переговорів з «Сосьєдадом» з приводу воротаря Андрія Луніна.

    Вернидуб заявив, що попри все, Лунін залишиться грати за «Зорю» до літа 2018 року.

    «Наскільки я розумію, на Луніна є попит. Що буде далі? Мені хочеться, щоб він залишився. З ким ми б не домовилися, з президентом і генеральним директором вже погоджено, що навіть якщо будемо продавати, Лунін поки точно залишиться у нас до літа, а далі подивимося. До літа в оренді він буде точно», - сказав він.

    «На мій погляд, якщо Лунін залишиться працювати і буде рости, то стане ще дорожчим. Будь-який продаж гравця в інший клуб за таку суму вже про щось говорить. Думаю, тоді вже будуть серйозно дивитися за нашим клубом, раз у нього є футболісти, яких можна продавати по 2,5-3 мільйони», - сказав Вернидуб каналу «Футбол 1».

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