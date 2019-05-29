  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ветеран «Динамо» не вірить в перспективу збірної України Андрія Шевченка

    • Розсилка
    Віктор Хлус - Ветеран «Динамо» не вірить в перспективу збірної України Андрія Шевченка
    Віктор Хлус
    Футбум

    Колишній форвард киян Віктор Хлус сумнівається в шансах команди Шевченка пробитися на чемпіонат Європи 2020 року

    Колишній форвард київського «Динамо» Віктор Хлус скептично оцінює перспективи збірної України на чолі з Андрієм Шевченком. Він не вірить в шанси команди пробитися на чемпіонат Європи 2020 року.

    «Шевченко – хороший хлопець, але для того, аби ставити якісь завдання збірній, потрібні інші тренери. У яких є бодай якась історія, які самі до чогось дійшли. Керувати збірною має найкращий або один з найкращих тренерів України. Шансів вийти на Євро-2020 немає, я скептично до цього ставлюся. Немає надійності в грі», - зазначив Хлус в інтерв’ю iSport.

    Нагадаємо, наразі збірна України після двох матчі очолює відбіркову групу чемпіонату Європи-2020. Команда Шевченка зіграла на виїзді проти Португалії (0:0) та Люксембурга (2:1).

     Читайте також: Колишній тренер «Динамо» розчарований Андрієм Шевченком
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ