Ветеран «Динамо» не вірить в перспективу збірної України Андрія Шевченка



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Колишній форвард киян Віктор Хлус сумнівається в шансах команди Шевченка пробитися на чемпіонат Європи 2020 року

Колишній форвард київського «Динамо» Віктор Хлус скептично оцінює перспективи збірної України на чолі з Андрієм Шевченком. Він не вірить в шанси команди пробитися на чемпіонат Європи 2020 року.

«Шевченко – хороший хлопець, але для того, аби ставити якісь завдання збірній, потрібні інші тренери. У яких є бодай якась історія, які самі до чогось дійшли. Керувати збірною має найкращий або один з найкращих тренерів України. Шансів вийти на Євро-2020 немає, я скептично до цього ставлюся. Немає надійності в грі», - зазначив Хлус в інтерв’ю iSport.

Нагадаємо, наразі збірна України після двох матчі очолює відбіркову групу чемпіонату Європи-2020. Команда Шевченка зіграла на виїзді проти Португалії (0:0) та Люксембурга (2:1).