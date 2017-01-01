Вибори глави Федерації футболу Києва не відбулися: стали відомі причини

Делегати позачергової конференції ФФК не підтримали рішення про реорганізацію

Реорганізація Федерації футболу Києва в громадський союз і вибори голови спілки, які були заплановані на 1 грудня, не відбулися. У ФФУ, зокрема, підкреслили, що делегати позачергової конференції ФФК - колективні члени федерації (представники клубів, місцевих футбольних об'єднань і ДЮСШ) не підтримали рішення про реорганізацію (67 голосів



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Делегати позачергової конференції ФФК не підтримали рішення про реорганізацію

Реорганізація Федерації футболу Києва в громадський союз і вибори голови спілки, які були заплановані на 1 грудня, не відбулися.

У ФФУ, зокрема, підкреслили, що делегати позачергової конференції ФФК - колективні члени федерації (представники клубів, місцевих футбольних об'єднань і ДЮСШ) не підтримали рішення про реорганізацію (67 голосів «за» при необхідних 72), оскільки не отримали від керівництва федерації вичерпної інформації про її фінансово-господарську діяльность за 2015-2017-ті роки.

«Відсутність таких даних створює загрозу недостовірного формування та подальшого затвердження передавального акта, за яким все майно і кошти ФФК передаються організації-правонаступнику і затвердження якого є обов'язковою умовою для завершення процедури реорганізації ФФК», - констатували в Національній федерації футболу.

Зазначається, що на етапі підготовки позачергової конференції колективні члени ФФК звернулися з вимогою надати детальну інформацію про фінансово-господарської діяльності Федерації футболу Києва.

Відповідний лист також підтримали два кандидата на пост глави федерації - Владислав Ващук і Сергій Харченко. Вони публічно висловлювали свої підозри про можливі фінансові зловживаня з боку керівництва ФФК.

Однак, як зазначається в повідомленні ФФУ, голова реорганізаційної комісії і головний бухгалтер організації відмовилися надати для перевірки первинні документи бухгалтерського обліку, про що було повідомлено делегатів конференції.

«Крім того, судячи зі змісту фінансового звіту київської організації, виплата матеріальної допомоги її працівникам може привести до втрати статусу неприбуткової організації. Також існують підозри в нецільовому використанні коштів, наданих Федерацією футболу України для діяльність ФФК», - йдеться в інформації.

Саме ці факти і стали причиною відмови частини делегатів Конференції підтримати проведення реорганізації громадської організації «Федерація футболу м.Києва» в громадський союз. Тому відповідне рішення не отримало достатньої кількості голосів.

Також наголошується, що не затвердивши пункт порядку денного про реорганізацію, конференція не могла продовжувати розгляд наступних питань. У тому числі - щодо проведення виборів керівника організації.

Раніше повідомлялось, що Ващук назвав провокацією розміщення на сайті Федерації футболу Києва інформації від його імені.

Джерело: Українські новини