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    Ващук назвав провокацією розміщення на сайті Федерації футболу Києва інформації від його імені

    Він запропонував комісії з реорганізації Федерації футболу Києва негайно подати у відставку в повному складі
    Розміщення від імені Ващука на офіційному порталі Федерації футболу Києва передвиборчої програми та інформації про зустріч з делегатами конференції ФФК наступного понеділка, було зроблено без його відома і згоди. Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відомий спортсмен, в недавньому минулому - гравець київського
    • Вчора, 15:28
    • Розсилка

    Він запропонував комісії з реорганізації Федерації футболу Києва негайно подати у відставку в повному складі

    Розміщення від імені Ващука на офіційному порталі Федерації футболу Києва передвиборчої програми та інформації про зустріч з делегатами конференції ФФК наступного понеділка, було зроблено без його відома і згоди.

    Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відомий спортсмен, в недавньому минулому - гравець київського «Динамо» і національної збірної України, а нині - кандидат на посаду Голови Федерації футболу столиці Владислав Ващук.

    «Ніяких офіційних повідомлень про зустрічі з делегатами в комісію по реорганізації Федерації футболу міста Києва я не відправляв! Ні з якими заявами і проханнями розмістити подібну інформацію на сайті ФФК не звертався! На сайті розміщена моя програма, дозволу на її публікацію я теж не давав!», - заявив Ващук.

    Спортсмен вважає, що такі дії чиновників столичного футболу є ні чим іншим, як провокацією, яка спрямована на його дискредитацію як кандидата на посаду керівника столичної футбольної Федерації.

    «Які ще потрібні докази для того, щоб зрозуміти, що комісія некомпетентна?», - резюмував Ващук.

    У своєму пості в соціальній мережі він запропонував комісії з реорганізації Федерації футболу Києва після подібних провокативних дій, негайно подати у відставку в повному складі.

    Нагадаємо, що вибори в федерацію футболу Києва були перенесені.

    Джерело: Українські новини

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