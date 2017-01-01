Ващук назвав провокацією розміщення на сайті Федерації футболу Києва інформації від його імені

Він запропонував комісії з реорганізації Федерації футболу Києва негайно подати у відставку в повному складі

Розміщення від імені Ващука на офіційному порталі Федерації футболу Києва передвиборчої програми та інформації про зустріч з делегатами конференції ФФК наступного понеділка, було зроблено без його відома і згоди. Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відомий спортсмен, в недавньому минулому - гравець київського



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Він запропонував комісії з реорганізації Федерації футболу Києва негайно подати у відставку в повному складі

Розміщення від імені Ващука на офіційному порталі Федерації футболу Києва передвиборчої програми та інформації про зустріч з делегатами конференції ФФК наступного понеділка, було зроблено без його відома і згоди.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відомий спортсмен, в недавньому минулому - гравець київського «Динамо» і національної збірної України, а нині - кандидат на посаду Голови Федерації футболу столиці Владислав Ващук.

«Ніяких офіційних повідомлень про зустрічі з делегатами в комісію по реорганізації Федерації футболу міста Києва я не відправляв! Ні з якими заявами і проханнями розмістити подібну інформацію на сайті ФФК не звертався! На сайті розміщена моя програма, дозволу на її публікацію я теж не давав!», - заявив Ващук.

Спортсмен вважає, що такі дії чиновників столичного футболу є ні чим іншим, як провокацією, яка спрямована на його дискредитацію як кандидата на посаду керівника столичної футбольної Федерації.

«Які ще потрібні докази для того, щоб зрозуміти, що комісія некомпетентна?», - резюмував Ващук.

У своєму пості в соціальній мережі він запропонував комісії з реорганізації Федерації футболу Києва після подібних провокативних дій, негайно подати у відставку в повному складі.

Нагадаємо, що вибори в федерацію футболу Києва були перенесені.

Джерело: Українські новини