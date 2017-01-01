Вибори в федерацію футболу Києва будуть перенесені

Також буде змінено склад делегатів

Вибори у столичну федерацію футболу не відбудуться у запланований термін 1-го грудня. Про це повідомив журналіст телеканалу «Футбол» Ігор Бурбас. «Через нерівні умови передвиборної кампанії, які влаштувало нинішнє керівництво в особі Кочетова та його зама Старовойта, волевиявлення перенесуть. При цьому змінять склад комісії та