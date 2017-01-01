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    Вибори в федерацію футболу Києва будуть перенесені

    Також буде змінено склад делегатів
    Вибори у столичну федерацію футболу не відбудуться у запланований термін 1-го грудня. Про це повідомив журналіст телеканалу «Футбол» Ігор Бурбас. «Через нерівні умови передвиборної кампанії, які влаштувало нинішнє керівництво в особі Кочетова та його зама Старовойта, волевиявлення перенесуть. При цьому змінять склад комісії та
    • 24 Листопада, 20:13
    • Розсилка
    Ігор Кочетов
    Ігор Кочетов

    Також буде змінено склад делегатів

    Вибори у столичну федерацію футболу не відбудуться у запланований термін 1-го грудня.

    Про це повідомив журналіст телеканалу «Футбол» Ігор Бурбас.

    «Через нерівні умови передвиборної кампанії, які влаштувало нинішнє керівництво в особі Кочетова та його зама Старовойта, волевиявлення перенесуть. При цьому змінять склад комісії та делегатів», - написав Бурбас.

    Нагадаємо, Кочетов також є чинним главою федерації футболу Києва.

    Раніше повідомлялося, що екс-футболісту «Динамо» Владиславу Ващуку не дозволили балотуватися на посаду глави федерації футболу міста Києва та він подав скаргу у ФФУ.

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