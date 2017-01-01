Вибори в федерацію футболу Києва будуть перенесені
- 24 Листопада, 20:13
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Також буде змінено склад делегатів
Вибори у столичну федерацію футболу не відбудуться у запланований термін 1-го грудня.
Про це повідомив журналіст телеканалу «Футбол» Ігор Бурбас.
«Через нерівні умови передвиборної кампанії, які влаштувало нинішнє керівництво в особі Кочетова та його зама Старовойта, волевиявлення перенесуть. При цьому змінять склад комісії та делегатів», - написав Бурбас.
Вибори у столичну федерацію футболу не відбудуться у запланований термін 1-го грудня. Через нерівні умови передвиборної кампанії, які влаштувало нинішнє керівництво в особі Кочетова та його зама Старовойта, волевиявлення перенесуть. При цьому змінять склад комісії та делегатів.— Igor Burbas (@iburbas) 24 ноября 2017 г.
Нагадаємо, Кочетов також є чинним главою федерації футболу Києва.
Раніше повідомлялося, що екс-футболісту «Динамо» Владиславу Ващуку не дозволили балотуватися на посаду глави федерації футболу міста Києва та він подав скаргу у ФФУ.