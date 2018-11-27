Віце-президент ФК «Шахтар» запропонував ідею проведення Чемпіонату світу-2030 в Україні
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Розсилка
Борис Колесніков
Мундіаль може бути проведений спільно з Білоруссю і Польщею
Віце-президент ФК «Шахтар» і президент ХК «Донбас» Борис Колесніков запропонував ідею проведення Чемпіонату світу-2030 в Україні.
Зробив він це під час виступу на запорізькому туристичному бізнес-форумі.
Заявка на проведення мундіалю може бути подана спільно з Білоруссю і Польщею.
Світова першість-2022 пройде в Катарі, а 2026 - в США, Канаді та Мексиці.
Раніше бажання провести чемпіонат світу-2030 виявила Англія, Уругвай / Аргентина / Парагвай (спільно), Південна Корея / Північна Корея / Японія / Китай (спільно) і Єгипет.
Нагадаємо, чинним чемпіоном світу є Франція.
Джерело: Xsport.ua