Віце-президент ФК «Шахтар» запропонував ідею проведення Чемпіонату світу-2030 в Україні



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Борис Колесніков

Мундіаль може бути проведений спільно з Білоруссю і Польщею

Віце-президент ФК «Шахтар» і президент ХК «Донбас» Борис Колесніков запропонував ідею проведення Чемпіонату світу-2030 в Україні.

Зробив він це під час виступу на запорізькому туристичному бізнес-форумі.

Заявка на проведення мундіалю може бути подана спільно з Білоруссю і Польщею.

Світова першість-2022 пройде в Катарі, а 2026 - в США, Канаді та Мексиці.

Раніше бажання провести чемпіонат світу-2030 виявила Англія, Уругвай / Аргентина / Парагвай (спільно), Південна Корея / Північна Корея / Японія / Китай (спільно) і Єгипет.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу є Франція.

Джерело: Xsport.ua