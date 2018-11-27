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    Віце-президент ФК «Шахтар» запропонував ідею проведення Чемпіонату світу-2030 в Україні

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    Борис Колесніков - Віце-президент ФК «Шахтар» запропонував ідею проведення Чемпіонату світу-2030 в Україні
    Борис Колесніков

    Мундіаль може бути проведений спільно з Білоруссю і Польщею

    Віце-президент ФК «Шахтар» і президент ХК «Донбас» Борис Колесніков запропонував ідею проведення Чемпіонату світу-2030 в Україні.

    Зробив він це під час виступу на запорізькому туристичному бізнес-форумі.

    Заявка на проведення мундіалю може бути подана спільно з Білоруссю і Польщею.

    Світова першість-2022 пройде в Катарі, а 2026 - в США, Канаді та Мексиці.

    Раніше бажання провести чемпіонат світу-2030 виявила Англія, Уругвай / Аргентина / Парагвай (спільно), Південна Корея / Північна Корея / Японія / Китай (спільно) і Єгипет.

    Нагадаємо, чинним чемпіоном світу є Франція.

    Джерело: Xsport.ua

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