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    Віда за перехід в «Бешикташ» отримає півтора мільйони євро

    Стали відомі деякі подробиці трансферу хорвата в турецький клуб
    Центральний захисник «Динамо» Домагой Віда за підписання контракту з «Бешикташем» отримає бонус у розмірі 1,5 мільйона євро. Про це повідомляє Haberturk.com. Турецьке видання розкрило деталі майбутньої угоди клубу з 28-річним футболістом. Хорват підпише контракт на 4,5 року, згідно з яким буде заробляти три мільйони євро
    • Сьогодні, 11:35
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    Домагой Віда (в центрі) з з керівниками Бешикташа, Фото: fotomac.com.tr
    Домагой Віда (в центрі) з з керівниками Бешикташа, Фото: fotomac.com.tr

    Стали відомі деякі подробиці трансферу хорвата в турецький клуб

    Центральний захисник «Динамо» Домагой Віда за підписання контракту з «Бешикташем» отримає бонус у розмірі 1,5 мільйона євро.

    Про це повідомляє Haberturk.com.

    Турецьке видання розкрило деталі майбутньої угоди клубу з 28-річним футболістом.

    Хорват підпише контракт на 4,5 року, згідно з яким буде заробляти три мільйони євро за сезон.

    Крім одноразового бонусу в розмірі 1,5 мільйона євро самому Віді, клуб також виплатить ще 1,2 мільйона євро його агенту.

    23 грудня центрбек з'явився на фотографії, яка розлетілася по всіх турецьких ЗМІ, разом з керівниками «Бешикташа» і в футболці команди.

    Очікується, що він приєднається до своєї нової команди третього січня в Антальї, де вона буде проводити тренувальний збір перед другою частиною сезону.

    Домагой Віда виступає за «Динамо» з весни 2013 року, куди перебрався з однойменного загребського клубу.

    В цілому на його рахунку 161 матч і 13 голів за киян у всіх турнірах.

    Джерело: sportarena.com

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