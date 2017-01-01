Віда за перехід в «Бешикташ» отримає півтора мільйони євро
- Сьогодні, 11:35
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Стали відомі деякі подробиці трансферу хорвата в турецький клуб
Центральний захисник «Динамо» Домагой Віда за підписання контракту з «Бешикташем» отримає бонус у розмірі 1,5 мільйона євро.
Про це повідомляє Haberturk.com.
Турецьке видання розкрило деталі майбутньої угоди клубу з 28-річним футболістом.
Хорват підпише контракт на 4,5 року, згідно з яким буде заробляти три мільйони євро за сезон.
Крім одноразового бонусу в розмірі 1,5 мільйона євро самому Віді, клуб також виплатить ще 1,2 мільйона євро його агенту.
23 грудня центрбек з'явився на фотографії, яка розлетілася по всіх турецьких ЗМІ, разом з керівниками «Бешикташа» і в футболці команди.
Очікується, що він приєднається до своєї нової команди третього січня в Антальї, де вона буде проводити тренувальний збір перед другою частиною сезону.
Домагой Віда виступає за «Динамо» з весни 2013 року, куди перебрався з однойменного загребського клубу.
В цілому на його рахунку 161 матч і 13 голів за киян у всіх турнірах.
Джерело: sportarena.com