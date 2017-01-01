Віда за перехід в «Бешикташ» отримає півтора мільйони євро

Стали відомі деякі подробиці трансферу хорвата в турецький клуб

Центральний захисник «Динамо» Домагой Віда за підписання контракту з «Бешикташем» отримає бонус у розмірі 1,5 мільйона євро. Про це повідомляє Haberturk.com. Турецьке видання розкрило деталі майбутньої угоди клубу з 28-річним футболістом. Хорват підпише контракт на 4,5 року, згідно з яким буде заробляти три мільйони євро



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Домагой Віда (в центрі) з з керівниками Бешикташа, Фото: fotomac.com.tr

Стали відомі деякі подробиці трансферу хорвата в турецький клуб

Центральний захисник «Динамо» Домагой Віда за підписання контракту з «Бешикташем» отримає бонус у розмірі 1,5 мільйона євро.

Про це повідомляє Haberturk.com.

Турецьке видання розкрило деталі майбутньої угоди клубу з 28-річним футболістом.

Хорват підпише контракт на 4,5 року, згідно з яким буде заробляти три мільйони євро за сезон.

Крім одноразового бонусу в розмірі 1,5 мільйона євро самому Віді, клуб також виплатить ще 1,2 мільйона євро його агенту.

23 грудня центрбек з'явився на фотографії, яка розлетілася по всіх турецьких ЗМІ, разом з керівниками «Бешикташа» і в футболці команди.

Очікується, що він приєднається до своєї нової команди третього січня в Антальї, де вона буде проводити тренувальний збір перед другою частиною сезону.

Домагой Віда виступає за «Динамо» з весни 2013 року, куди перебрався з однойменного загребського клубу.

В цілому на його рахунку 161 матч і 13 голів за киян у всіх турнірах.

Джерело: sportarena.com