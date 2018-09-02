Відкриття цьогорічної англійської прем'єр-ліги декласує «Тоттенгем»



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Фото взяте з ресурсу championat.com

«Вотфорд» вдома впорався з одним з претендентів на титул

У ще одному поєдинку четвертого туру англійської прем'єр-ліги лондонський «Тоттенгем» несподівано в битві лідерів програв на виїзді «Вотфорду» з рахунком 1:2.

Зазначимо, що перед цією грою обидва клуби мали по дев'ять залікових балів.

На гол, який у свої ворота забив Абдулай Дукуре, господарі відповіли м'ячами у виконанні Троя Діні та Крейга Кеткарта.

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Після цього результатуВотфордздобув 12 очок з 12-ти. Стільки ж пунктів маютьЛіверпультаЧелсі

Чемпіонат Англії з футболу

Матч 4-го туру



«Вотфорд» – «Тоттенгем» – 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Дукур (53, а/гол), 1:1 – Діні (69), 2:1 – Кеткарт (76)

«Тоттенгем»: Ворм, Алдервейрелд (Льоренте, 81), Санчес, Девіс (Роуз, 89), Вертонген, Лукас Моура, Еріксен, Аллі, Дембеле (Вінкс, 86), Трипп'єр, Кейн.