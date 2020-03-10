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    Новини

    Відома українська біатлоністка стала мамою

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    Вітаємо батьків - Відома українська біатлоністка стала мамою
    Вітаємо батьків

    У родині призерки чемпіонатів Європи і світу - поповнення

    У понеділок, 9 березня, в сім'ї призерки Ірини Петренко (Варвинець) і її чоловіка Олексія відбулася радісна подія.

    Іра народила хлопчика зростом 55 см і вагою 3600 грамів.

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    Це перша дитина у родині Ірини Варвінець та її чоловіка, тренера молодих українських біатлоністів Олексія Петренка.

    Пара одружилася у 2018 році, і Ірина взяла прізвище чоловіка.

    Олексій Петренко - український спортсмен, біатлоніст, представляв Україну на юнацьких і юніорських змаганнях.

    27-річна Ірина Варвинець – срібний призер чемпіонату світу у 2017 році в естафеті, триразова чемпіонка Європи з біатлону, дворазовий срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи, дворазовий призер Універсіади.

    біатлон Ірина Варвинець
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