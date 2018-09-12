Відомий англійський футболіст остаточно відмовився переходити в російський клуб



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Джон Террі

Останнім клубом Террі була «Астон Вілла», в якій він провів минулий сезон

Колишній захисник «Челсі» і збірної Англії Джон Террі повідомив, що прийняв рішення відхилити пропозицію московського «Спартака».

Про це футболіст повідомив у своєму Instagram.

Раніше повідомлялося, що 37-річний Террі в Італії пройшов медогляд для «Спартака» і дав згоду на укладення контракту, проте, повернувшись в Лондон, футболіст поміняв свою думку.

У ЗМІ повідомлялося, що сторони не зійшлися в окладі гравця.

Останнім клубом Террі була «Астон Вілла», в якій він провів минулий сезон.

Раніше повідомлялося, що 37-річний футболіст вже пройшов медичний огляд і підпише контракт зі «Спартаком» за схемою «1+1» і буде заробляти 1,8 млн фунтів на рік.

Джерело: ua-football.com