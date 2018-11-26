Відомий автогонщик завершив кар'єру у Формулі-1



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Фернадо Алонсо

Фернандо Алонсо більше не змагатиметься у Формулі-1

Відомий іспанський автогонщик Фернандо Алонсо завершив кар'єру в Формулі-1 після заключного етапу сезону – Гран Прі Абу-Дабі (ОАЕ).

Проте автогонщик не виключив, що згодом може повернутись у Формулу-1.

«Можливо, в 2020 році я відчую необхідність провести повний сезон – може, в Індікарі, а може, у Формулі-1. Можливо, я ще повернуся, а, може, й не захочу цього робити», - сказав Алонсо у коментарі BBC.

Фернандо Алонсо фінішував в Об'єднаних Арабських Еміратах на 11-му місці. У підсумковому рейтингу у 2018 році іспанський автогонщик зайняв також 11-те місце.

Фернандо Алонсо провів у Формулі-1 17 сезонів. У 2005 та 2006 роках іспанський спортсмен ставав чемпіоном світу.

Нагадаємо, переможцем Гран Прі Абу-Дабі став британець Льюїс Хемілтон. Друге місце зайняв Кімі Райкконен, третє – Себастьян Феттель.

Джерело: nv.ua